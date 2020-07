En España han muerto más que en México: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en un video que en España han muerto tres veces más que en México por millón de habitantes debido al nuevo coronavirus.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario argumentó que México tiene también más población que Francia, a la que ya superó en número de decesos.

"Hoy, el Reforma habla de que hay más muertos por Covid en México que en Francia, esa es su nota principal, pues sí, nada más que la población de Francia, de España, es menor a la de México, en el caso de España ellos tienen 46 millones de habitantes, nosotros tenemos 126 millones de habitantes", señaló López Obrador.

"Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España desgraciadamente han muerto casi 3 más que (en) México; por cada uno que ha fallecido en nuestro País casi han fallecido 3 por Covid en España, pero eso no lo aclaran".

Reforma publicó que la Secretaría de Salud (Ssa) registró ayer 523 nuevas muertes por el coronavirus en México, con lo que suman 30 mil 366 en total. Esta cifra ubica a nuestro País en el quinto sitio con más fallecimientos a nivel internacional.

"Yo hasta ofrezco disculpas al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no debemos estarlo comparando; sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante pues aclarar las cosas", agregó.

El Presidente además sostuvo que los conservadores se sentían dueños de México y que sus "voceros", los medios de comunicación y la prensa conservadora, están dedicados solamente a atacar a su Gobierno.

"Ese es su propósito principal", aseveró.

'No hablan de Guanajuato'

López Obrador acusó que la "prensa conservadora" no habla de la violencia en Guanajuato porque es afín al gobierno de esa entidad.

En un videomensaje, reiteró que se está avanzando en materia de violencia, aun cuando los datos oficiales reflejan un aumento de los homicidios dolosos este año.

"También en el tema de la violencia vamos avanzando, eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora, porque el foco de violencia más importante, lamentable, porque se afecta a la población, es Guanajuato, es el Estado de Guanajuato", expresó.

"Y como el Gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora, y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, pues entonces no hablan de este caso".

Guanajuato, que es líder nacional en homicidios dolosos, es gobernado por Diego Sinhue, de extracción panista.

Advierte afrenta al Estado en liberación de 'Mochomo'

En otro tema, el Mandatario reiteró que la liberación que ordenó una jueza federal a favor de José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo", fue un atrevimiento, un desafío y una afrenta al Estado.

Calificó como buena noticia que la Fiscalía General de la República haya vuelto a detener a "El Mochomo", tras conocerse que el juzgado recibió sobornos millonarios para excarcelarlo.

"Fue algo realmente muy grave, un atrevimiento, un desafío, una afrenta al Estado mexicano, entonces se investiga y se descubre de que habían entregado sobornos a ese juzgado, de millones de pesos, para dejar en libertad a esta persona", recordó.

"Por esa investigación, y con las pruebas suficientes, se volvió a detener al presunto responsable, o a uno de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa".

López Obrador dijo que, a partir de la recaptura del líder de "Guerreros Unidos", va a ser "muy interesante" conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa.

"Algo que nos ha dolido mucho, que tiene que ver con la corrupción, como el caso de (Emilio) Lozoya, y con la impunidad que imperaba. Fíjense cómo cuesta trabajo erradicar, acabar con la corrupción, porque sí permeó, la corrupción se da de arriba hacia abajo", manifestó.

"Pero durante todo este periodo neoliberal, que fue un periodo de pillaje, estos 36 años, la corrupción no sólo se quedó arriba, por eso hay protestas hasta aspiracionistas de conservadores, porque ya se estaba convirtiendo en una forma de vida y se veía normal, el que no transaba no avanzaba, entonces está todavía ahí, estamos limpiando de arriba para abajo".

Ve viable recuperar 200 mdd por planta chatarra

El Presidente afirmó que la extradición del ex titular de Pemex Emilio Lozoya permitirá conocer cuánto dinero se recibió de sobornos de Odebrecht y cómo se distribuyó.

Pero también, dijo López Obrador, recuperar el dinero que pagó el Gobierno federal por la compra a sobreprecio de una planta chatarra de fertilizantes.

"La empresa de fertilizantes se compró cuando menos a 200 millones de dólares más de su precio real. Se habla de 200 millones de dólares que se pagaron, repito, de más", recalcó.

"Entonces, quien tenga esa responsabilidad, ya hay un detenido por eso, va a tener que pagar, va a tener que devolver esos 200 millones de dólares al gobierno".

El Mandatario adelantó que el dinero que se recupere por la compra de la planta de fertilizantes a AHMSA irá al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

López Obrador cerró su mensaje en video mandando un mensaje a quienes cuestionan qué ha hecho su gobierno.

"Para aquellos que dicen que si qué hemos hecho, ahí están estas acciones, como decía el general Francisco J. Múgica, hechos, no palabras", expresó.

"Y también un mensaje a los conservadores que quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas, vamos a salir adelante".