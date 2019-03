El neoliberalismo es demoniaco: Taibo II

Ciudad de México.- En el Congreso Internacional de la Lengua Española, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), alertó contra "la fuerza demoniaca" del neoliberalismo y afirmó que está en busca de que mediante libros baratos se lleve a la realidad el sueño bolivariano guevarista.





"Se los recomiendo, compañeros argentinos, sálganse rápidamente del neoliberalismo, el neoliberalismo es una fuerza demoniaca que destruye países, ciudadanos, sálganse de ahí. Lo hemos vivido en México y no saben lo rico que se siente salirse de la lógica del neoliberalismo en materia del mundo el libro y hacer la búsqueda de una trasnacional latinoamericana que convierta el viejo sueño bolivariano guevarista en la nueva realidad", afirmó.





Taibo II, presentado como nacido en España, pero nacionalizado mexicano en 1984, participó en una mesa sobre "Lengua e interculturalidad", en donde expuso una historia del influjo que tuvo en México la industria editorial de Cuba, España y Argentina, pero que decayó por las crisis económicas y por la dictadura, la argentina, y porque se metió a los libros a las leyes del mercado.





"El precio de los libros se ha vuelto prohibitivo para masas enormes de lectores jóvenes que no tienen capacidad de acceso al libro. No es la decisión insularizar una decisión voluntaria, es que no les funcionan funcionan las reglas del mercado; por lo tanto, tenemos que salirnos del encuadre neoliberal rápidamente", afirmó entre aplausos de los argentinos que continuamente se quejan del mal camino de la economía.





En la mesa también participaron lo escritores Benjamín Prado, de España, y Alonso Ruiz, de Perú.





La moderadora, la argentina Marcela Romano, le preguntó a Taibo sobre el proyecto de edición de libros a bajo costo en una serie titulada "Vientos del pueblo".





"La pensé hace 50 años y a la mínima oportunidad la edité", afirmó antes de precisar que costarán menos de 40 pesos argentinos (menos de un dólar) y que serán distribuidos en este país.





'No tengo ningún conflicto con España'

Paco Ignacio Taibo II, de origen español, director del Fondo de Cultura Económica, afirmó que no tiene ningún conflicto con España, a quien el Gobierno mexicano ha urgido que pida perdón por los crímenes de la Conquista.





"Mi héroe en lo que se ha dado en llamar la Conquista es Gonzalo Guerrero, que naufragó en las playas equivocadas de Yucatán, lo capturaron los mayas y terminó peleando de lado de los indígenas y esa es mi posición. No tengo ningún conflicto con ella, no me vas a sacar más que eso", afirmó antes de participar en el Congreso Internacional de la Lengua Española.





"Mi problema no consiste entrar en estos debates ni en estas definiciones", sostuvo.