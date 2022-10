El ISSSTE es lo peor que dejaron los corruptos: López Obrador

Loreto, Baja California Sur.- En medio de protestas docentes para mejorar el servicio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el ISSSTE es "lo peor que dejaron los corruptos".

Al encabezar un evento en el Hospital General de Loreto, López Obrador abrió un improvisado diálogo, casi a gritos, con docentes inconformes del SNTE.

"¿Qué sucedió?, no sé invirtió y ahora resulta que no tenemos médicos en el país porque se rechazaba al que quería estudiar medicina. No van a faltar los médicos. Va haber médicos y va haber especialistas", prometió.

"No había medicinas en los centros de salud, en los hospitales, ahora nada de eso, se acabó, aquí sí hay..."

-"No es cierto", le gritó un grupo de maestros inconformes que lograron entrar al evento y que, al inicio del mismo, abucheó al Gobernador Víctor Castro.

-"Aquí sí hay, acaban de informar ¿Doctor, hay medicina? ¿Cuánto hay? 99 por ciento de recetas surtidas ¿Le creen al Doctor?", preguntó en alusión al dato que le dio el director de la clínica.

-"Es que tienen razón hasta cierto punto, porque no había, pero ahora para eso es este programa, por eso estoy aquí, y va haber 100 por ciento de medicamentos, no va a faltar", prometió.

-"Vaya al ISSSTE", le pidieron los docentes.

"En el caso del ISSSTE nada más les comento que si estaba mal la Secretaría de Salud, si estaba mal el Seguro, el ISSSTE es lo peor que dejaron los corruptos, porque se robaban todo", aseveró.

"Pero no sólo eso, saben ustedes, en el ISSSTE todo está subcontratado, privatizado, bueno, hasta las camillas las privatizan y saben quiénes manejan esos negocios, los líderes y los que fueron directores del ISSSTE".

Carga contra Gordillo

López Obrador aprovechó el tema para cargar contra la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien ha criticado su Administración y los nombramientos en la SEP.

"Que no se olvide que cuando nos hicieron el fraude, en el 2006, que se robaron la Presidencia, ayudó Elba Esther Gordillo, la Maestra Elba Esther Gordillo ¿De acuerdo o no?", preguntó.

Como lo ha dicho en varias mañaneras, López Obrador acusó que el ex Presidente Felipe Calderón "pagó" a Gordillo con la subsecretaría de Educación, donde puso a su yerno, y el ISSSTE, para Miguel Ángel Yunes Linares.

"¿De acuerdo? Entonces, claro que no está costando trabajo levantar todo el sistema de salud, pero ya hice el compromiso y los compromisos se cumplen y yo soy un hombre de palabra, vamos a levantar el sistema de salud pública", agregó.

Sobre las demandas laborales de los docentes, reiteró que el sábado de la próxima semana visitará la entidad la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, para iniciar una mesa de diálogo.

"Va estar también el Gobernador Víctor. Se va establecer una mesa de diálogo para buscar una solución, yo quería que viniera lo más pronto posible, pero acordaron los dirigentes que hasta el sábado. Yo entiendo que quieren mantener el paro todos estos días, también los chamacos necesitan descanso", agregó.