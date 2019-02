'Efecto Yalitza': mujeres indígenas buscan la corona en la Feria de Nayarit 2019

Por primera vez en la historia de los certámenes de belleza, dos mujeres de pueblos originarios concursarán para obtener la corona en la Feria de Nayarit 2019.

Se trata de Yukaima González, una joven wixarika representante del municipio de La Yesca, y Adriana Díaz López, perteneciente al pueblo cora, que representará al municipio del Nayar.

La noticia fue dada a conocer por la diputada local de Nayarit, Julieta Mejía a través de su cuenta de Twitter, quien apreció el revuelo que ha generadoYalitza Aparicio por su participación en la película ROMA.

"Algo transformó @alfonsocuaron y no hay vuelta atrás. Por primera ocasión se inscriben dos mujeres indígenas en el concurso para ser la Reina de la Feria Nayarit 2019", escribió la diputada.

La corona se disputa entre 15 jóvenes mayores de edad y la final se llevará a cabo el próximo 3 de marzo.

La presencia de estas dos jóvenes indígenas ha sido celebrada por usuarios de redes sociales, quienes señalan que es producto del "Efecto Yalitza", el cual centró la atención a comunidades originarias del país gracias a la participación de esta actriz de origen mixteco en la multipremiada cinta ROMA.

Yukaima, la joven wikarita, tiene 18 años y es proveniente del municipio de Guadalupe Ocotán. Actualmente cursa el segundo semestre en la licenciatura de Cultura Física y del Deporte y espera que con su participación en el certamen su comunidad tenga más inclusión en la sociedad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que ha recibido mensajes y comentarios negativos respecto a su participación en el certamen pero no han sido impedimento para que ella continúe. “Todos tenemos derecho a opinar, hay mensajes buenos y malos, yo me enfoco en los buenos porque son los que me van a hacer crecer”, declaró.

Resaltó el orgullo que siente por la participación de Yalitza Aparicio en la cinta ROMA , ya que ambas son de pueblos indígenas y tienen la oportunidad de dar a conocer sus culturas y de representar a su gente.

“En mi comunidad se está perdiendo la lengua, a los pobladores ya no les gusta portar los trajes, les da pena, por eso estoy aquí, para que se sientan orgullosos de lo que somos y enaltecer nuestras raíces”, finalizó.

Diana Díaz López es la otra concursante y es la primera mujer nayeri (cora) en concursar.

Según el último censo realizado por Inegi, en Nayarit, del millón 200 mil habitantes que hay en la entidad, más de 37 mil personas hablan un idioma originario y pertenecen a un grupo étnico, siendo wixáricas los más numerosos (más de 16 mil personas), seguidos de los coras (15 mil) y los tepehuanos (mil 500).