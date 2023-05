Dialogarán AMLO y Biden sobre migración y fentanilo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dialogará este martes con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre migración y fentanilo.

"Mañana voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden, los temas les informo para que ustedes tengan como se dice coloquialmente, nota, que no se vaya a pensar que en la mañanera nada más exponen y no hay nota, los temas migración, fentanilo, y cooperación económica para el desarrollo", declaró.

"Nueve y media de la mañana, hemos estado buscando comunicando pero no sé había dado la posibilidad porque estábamos viajando. Vamos a seguir hablando de la cooperación que tenemos, que es mucho muy buena y vamos a mantenerla, esta cooperación", agregó.

Luego que el gobernador Greg Abbott anunció el despliegue de una unidad especial de la Guardia Nacional a la frontera con México, López Obrador criticó las medidas contra la migración emprendidas por gobernadores del Partido Republicano.

"(Abbot) en una ocasión dice una cosa, luego otra, primero echaron a andar un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio, luego, de manera inhumana, vulgar y vil, empezaron a llevar a migrantes a Nueva York, en el frío, a la casa de la vicepresidenta de EU, esto lo hicieron los republicanos, algo que realmente los degrada en lo moral, lo humano, ahora me entero que el gobernador de Florida está llevando acciones inhumanas en contra de migrantes porque quiere ser candidato", señaló.

"¿Tiene que valerse del dolor del pueblo, del migrante, para sacar raja política? Eso es inmoral, politiquería, el Gobernador de Texas dijo que iba a armar la frontera, con tanques, ¿Ahora qué dijo? Lo puede hacer (llevar helicópteros). Mejor que hagan una propuesta (...) para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder, es una buena iniciativa para que ya no haya estos lamentables hechos de asesinatos, de tiroteos, y que dejen de recibir dinero de la industria bélica, es lo que está detrás, no dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas", agregó.