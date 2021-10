Dialogan sobre seguridad México y Estados Unidos

Ciudad de México— Altos funcionarios de México y Estados Unidos dieron inicio al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, en el que se formalizará el "Entendimiento Bicentenario" como un nuevo acuerdo bilateral que sustituirá a la Iniciativa Mérida.

Al inicio del encuentro, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, indicó que entre los temas que impulsarán se encuentran abatir la impunidad y castigar a quienes violen derechos humanos.

"Tenemos que hacer más que desarticular las organizaciones de estupefacientes, de tráfico de personas, reforzar las fronteras y puertos, también erradicar la impunidad y hacer responsables a aquellos que abusan los derechos humanos y abordar los temas de salud pública como la adicción", comentó.

"Estos son temas de seguridad nacional, temas de fuerza del orden y también de justicia, porque apoyar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, promover los derechos humanos, todo esto es nuestro trabajo".

Blinken agregó que las organizaciones delictivas se adaptan a las nuevas épocas, por lo que los Gobiernos también deben modernizarse.

En tanto, el Canciller Marcelo Ebrard reiteró que la reunión de trabajo sentará las bases y los detalles un trabajo conjunto sobre seguridad, salud y desarrollo comunidades.

"No es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad", aseguró.

"Adiós Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario".

El nuevo acuerdo replantea algunos aspectos de la Iniciativa Mérida acordada en 2008. En particular, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que no se continuará con "asistencialismo armado".

Frente a los funcionarios estadounidense, la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la política mexicana no busca "ganar la guerra", sino que busca "ganar la tranquilidad".

Posteriormente, enlistó el decomiso de armas y drogas, y el número de arrestos que se han realizado en esta Administración federal.

La delegación estadounidense está confirmada además por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el Fiscal General de EU, Merrick Garland; el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols; y el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González.

Antes de iniciar el encuentro formal, los funcionarios desayudaron en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que sería lamentable que no hubiese entendimiento entre ambos Gobiernos.

"Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento, sería muy lamentable de que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y Gobiernos. Estamos nosotros en esa disposición de cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías", expresó López Obrador.