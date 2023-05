Será 'San Judas Tadeo' atracción en parque de Badiraguato

Sinaloa.- Una estatua gigante de "San Judas Tadeo" será la atracción principal de Badiraguato, un Municipio de Sinaloa conocido por ser la cuna de algunos narcotraficantes.

El Ayuntamiento del morenista José Luis López Elenes reveló que el monumento católico, de 25 metros de altura, será exhibido en la explanada central del "Parque Mirador Badiraguato", el cual será inaugurado el 28 de junio.

Ese parque causó polémica en noviembre de 2022, luego que el mismo edil declaró que no descartaba mostrar en la sala cultural la vida de capos oriundos de ahí, como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero o Juan José Esparragoza, "El Azul".

Sin embargo, esa idea se descartó y ahora la administración municipal presumió que pretende ubicar a Badiraguato, ubicado a 82 kilómetros de Culiacán, como un sitio de turismo religioso.

"Va a quedar en la explanada central la obra de San Judas Tadeo, es muy importante para el turismo, pero también es importante para una convivencia de los niños, jóvenes, adultos mayores badiraguatenses", dijo López Elenes a Grupo REFORMA.

San Judas Tadeo... ¿Patrono de narcos?

Y es justamente el Cártel de Sinaloa, fundado por "El Chapo", a quien se le señala de apropiarse la imagen para pedirle sobre todo protección.

El académico Alberto Hernández aseguró que este grupo modificó la imagen moviendo el báculo de la mano derecha a la izquierda, y en contraste, la Iglesia Católica afirma que este cambio se debió a un error de imprenta.

En Colombia, también se señaló que en el siglo pasado fue venerada por narcotraficantes, entre ellos Pablo Escobar.

'Donación de empresarios anónimos en Badiraguato'

En entrevista, el edil aseguró que no podía mencionar el costo de la obra, porque ésta se realizó gracias a la inversión de empresarios que prefirieron el anonimato.

"Al momento que se decidió que fuera una figura religiosa no podíamos tener recurso público invertido, a través de la impulsora turística de Badiraguato, empezamos a buscar gente que le interesara a ser patrocinadores y cubrir el costo de la escultura, encontramos un grupo de sinaloenses, empresarios muy interesados, a lo mejor porque son muy creyentes, muy devotos", expresó.

"No nos costó mucha dificultad encontrar quién pudiera cubrir los gastos, ahora ellos no les interesan reflectores, ni siquiera que salga su nombre en algún lugar, me han pedido que ellos prefieren seguir justamente en el anonimato porque no lo hicieron en afán de publicidad, sino regalar al municipio algo redituable".

López Elenes añadió que además de la escultura, también el parque tendrá un corredor lateral, una explanada secundaria, estacionamiento, una sala cultura, así como una escalinata de 159 escalones.

Sobre la idea de mostrar la historia de narcotraficantes, el alcalde dijo que la sala mejor será dirigida para promover la cultura de Badiguarato durante la Revolución Mexicana.

"Nadie podría negar un acta de nacimiento de alguien de ese tipo (sicario) y quien lo haga sería hipócrita, pero voy a seguir escuchando expresiones de badiraguatenses, finalmente como Alcalde tengo que tomar la mejor decisión, justamente será la de rescatar nuestra historia revolucionaria", añadió.

Se prevé que el "San Judas Tadeo", elaborado con resina y con un esqueleto de acero, acabe de instalarse dentro de los próximos 10 días en la zona sinaloense, de acuerdo con su creador Fidel Chaidez.

La polémica por 'Museo del Narco' en Badiraguato

En noviembre pasado, el alcalde expuso que la principal atracción sería mostrar la vida del narcotráfico.

"No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible que podamos tener un museo de narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema, todos los temas vamos a escuchar", explicó el morenista en un video difundido.

"No tengo con claridad todavía el hecho de poder tener qué figuras se pueden encontrar ahí, porque vamos a escuchar a especialistas de museos para que nos orienten. No estamos cerrados a ningún tema, si nos orientan que va a ser para el beneficio del municipio de Badiraguato tener un museo del narco, también lo impulsamos desde el Gobierno", aseveró.

En respuesta, el gobernador morenista de la entidad, Rubén Rocha Moya, criticó esa idea.

"No comparto en lo absoluto, y rechazo enfáticamente, la idea de construir un museo del narcotráfico en Badiraguato. El municipio en el que nací se distingue históricamente por la vocación de trabajo, la bondad y la lealtad de su gente", expresó.

La obra del "Parque Mirador Badiraguato" inició desde el 9 de mayo su construcción con participación estatal y municipal.