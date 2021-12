Descartan caso Nieto en reunión con Gertz

Ciudad de México.— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que en reunión con Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, no hablaron sobre las acusaciones en contra del extitular de la UIF, Santiago Nieto, porque no son temas que le toque abordar a este órgano legislativo.

No obstante, sin mencionar su nombre, consideró lógica la respuesta de Nieto a los señalamientos sobre la acumulación de sus propiedades.

"Lo que explica el afectado o la persona señalada me pareció muy lógico, dijo 'estas propiedades son a crédito' así y así, bueno, pues entonces la Junta de Coordinación Política no trata este tipo de temas, no los tratamos, esto no es toma y daca, nosotros tratamos temas que nosotros consideramos son fundamentales", señaló.

REFORMA publicó este lunes que siendo titular de la UIF y en 25 meses, Nieto acumuló cuatro propiedades y un auto con valor de 40 millones de pesos, hecho por el cual fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En respuesta, Nieto indicó a través de sus redes que durante ese periodo aumentaron sus deudas, no su patrimonio, ya que el crédito mancomunado que obtuvo es público y deberá pagarlo junto con su esposa Carla Humphrey por los próximos 20 años.

Los legisladores se reunieron este lunes con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien abordaron las preocupaciones en materia de narcotráfico, cuyas respuestas serán reservadas por el contenido de las mismas.

Otros temas, agregó, fueron las propuestas legislativas pendientes en la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal en materia de justicia, los avances del sistema de justicia oral y la eficacia de los mecanismos para la atención de temas como el feminicidio.