Descarta oposición extraordinario para leyes de AMLO

Ciudad de México.- Diputados de la oposición descartaron la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo federal.

Ayer, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que había la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones si se aprobaban los dictámenes correspondientes.

El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo presentó un paquete de 20 reformas, 18 de ellas constitucionales, pero hoy concluye el periodo de sesiones sin un dictamen de las mismas.

El 2 de mayo termina el plazo para que sean dictaminadas las iniciativas, si no se pide una prórroga de 90 días, se archivarán.

Entre ellas están la propuesta de una reforma al Poder Judicial para que sean electos jueces, magistrados y ministros; una reforma electoral que desaparecía el INE eliminaba legisladores plurinominales y consideraba la elección por voto directo de los consejeros electorales; así como la desaparición de órganos autónomos y pasar la Guardia Nacional a la Sedena, entre otras.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, y el coordinador del PRI, Rubén Moreira, respondieron a Mier que no habrá extraordinario.

"Le queremos dejar absolutamente claro: es imposible que exista un periodo extraordinario y cuando digo imposible, porque se ocupa las dos terceras partes de la que hoy se habrá de votar y constituir, la denominada Comisión Permanente. Se ocupan dos terceras partes para convocar un periodo extraordinario, por supuesto. No las tienen, no va a haber periodo extraordinario.

"La única manera en que se pudieran legislar este paquete de reformas constitucionales que mandó el 5 de febrero el presidente, es que hubiera un periodo extraordinario, no van a tener los números para convocar a un extraordinario", advirtió.

Afirmó que no es la oposición la que no quiso legislar las reformas del presidente, porque fue la propia bancada de Morena la que no apuró su aprobación en comisiones ni quiso presentarlas en el pleno.

"El futuro de estas iniciativas es que se vuelvan a presentar en otra legislatura, digan los que digan, en esta 65 Legislatura ya es imposible", dijo.

Agregó que también se ve difícil que se puedan aprobar en la 66 Legislatura, porque se perfila que Morena y partidos aliados no tengan, nuevamente, la mayoría calificada.

Rubén Moreira también descartó que pueda convocarse a un periodo extraordinario.

"No tenemos conocimiento de eso, en todo caso siempre se debe de procesar con nuestras dirigencias nacionales. Yo respeto mucho la opinión (de Ignacio Mier), pero no veo que vayamos en esa ruta".

Afirmó que no habrá periodo extraordinario y que, en todo caso, comentó que Mier debe decir para qué querría convocar a uno, pues recordó que no quiso Morena la discusión de la reducción de la jornada laboral.

Recordó que las 20 iniciativas del Ejecutivo federal no están dictaminadas y que cuando ello sucede, las propuestas se desechan.

¿Habrá posibilidades de un Extraordinario?, se le preguntó.

"No creo, no lo creo", remarcó.