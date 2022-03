Descarta AMLO alza en precios de combustibles por guerra en Ucrania

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió la inflación de otros países, que superan incluso la de México, y recalcó que ésta se ha agravado a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania.

"En el caso de la inflación hay una comparativa, porque es un fenómeno mundial agravado primero por la pandemia y luego por la guerra.

"Las proyecciones de los expertos es lo mismo, estamos en una proporción de 100 a 1. Los expertos están en contra de nosotros, se frotan las manos para que nos vaya mal", comentó López Obrador en conferencia.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que los expertos en finanzas saben que se viven tiempos difíciles y que México ha salido adelante gracias a no permitir la corrupción.

"Todos los que tienen que ver con las finanzas saben que se viven periodos difíciles, vamos bien. Hemos hecho las cosas bien y saben qué nos ayudó mucho, lo mero principal, no permitir la corrupción", expresó.

Por otra parte, el presidente aseguró que habrá un control en los precios de las gasolinas pese al impacto por el conflicto bélico Rusia-Ucrania y la inflación.

"La buena noticia es que no van a aumentar los precios de los combustibles, ni las gasolinas, ni el diésel. También se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica.

"Es importante que se sepa por qué, a diferencia de otros países, podemos mantener precios bajos en los combustibles. (...) Decirle a los mexicanos que no debe haber preocupación, que vamos a sostener los precios de los combustibles, porque se ha actuado bien con esta política", prometió López Obrador.

La reciente decisión del presidente Joe Biden de prohibir las importaciones de petróleo y gas rusos a Estados Unidos podría implicar mayor volatilidad en los precios de los combustibles que consume México.

Además, la inflación en el País se aceleró a una tasa anual de 7.28 por ciento en febrero pasado, resultado que superó la expectativa de analistas y tras el cual el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, anticipó que se mantendrá elevada durante más tiempo del previsto.

El titular del Ejecutivo aseguró en primer lugar que México podrá tener estabilidad en los precios de las gasolinas gracias a que el país es productor de petróleo.

"Producimos petróleo, no todos los países en el mundo producen petróleo. De todos los países, alrededor de 20 de más de 200. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta materia prima y ahora por el conflicto y la guerra en Ucrania y todas las medidas que se están tomando, como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, no comprar gas, ha tenido un impacto en los precios.

"Esto ha llevado a que el crudo aumente, ya rebasa los 100 dólares por barril y nosotros estamos exportando crudo y nos está generando un excedente. Ese excedente nos permite transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de la gasolina y el diésel", explicó.

Asimismo, López Obrador comentó en segundo lugar que el país ya es más autosuficiente en cuanto a los combustibles gracias a la rehabilitación de refinerías, la construcción de Dos Bocas y a la adquisición de la nueva de Deer Park.

"Lo segundo es que ya somos más autosuficientes, porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemex. Tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando, ya no se está cayendo la producción, al contrario, estamos recuperando, ya tenemos más petróleo crudo.

"Al mismo tiempo, se inició la rehabilitación de las refinerías, hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías, nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación y, como se compró Deer Park a Shell, ya tenemos producción suficiente. Una vez que tengamos Dos Bocas y la coquizadora de Tula, ya vamos a alcanzar la autosuficiencia. Si sumamos Deer Park, en diésel, ya somos autosuficientes, eso es lo que hemos logrado con la nueva política", destacó.

No habrá precio máximo a gasolinas, solo vigilancia, advierte

El presidente López Obrador advirtió que no habrá un precio máximo para las gasolinas como ha sucedido con el gas LP.

"Hasta ahora se ha mantenido el precio, algunas empresas se están pasando de rosca, pero hay vigilancia y se está supervisando, no sólo que no incrementen el precio, porque hay quienes abusan con ganancias hasta de 4 o 5 pesos por litro que es un abuso.

"Sí, estamos haciendo vigilancias y supervisiones con la Profeco y también que den litros completos. Son algunas empresas, no la mayoría de las gasolineras o gasolinerías que se están portando muy bien y que ojalá que sigan así. Y no queramos tener gasolineras como el caso del gas que sí está el gas bienestar, ¿no?, confiamos en que vamos a tener el control (de los precios de las gasolinas)", aseveró.

Acusa AMLO que intentaron condicionar Deer Park por reforma eléctrica

López Obrador acusó que sus adversarios intentaron condicionar el aval a la reforma eléctrica con tal de que el Gobierno federal no adquiriera la refinería de Deer Park en Texas.

"Agradecemos a Estados Unidos porque nos autorizó la compra de la refinería. Tuvimos esa visión de comprar en su momento esta refinería, hubieron presiones, desde luego, como siempre.

"Y saben que los que presionaban más para que no se adquiriera la refinería eran nuestros adversarios mexicanos, que siempre apuestan a ponernos el pie, a que nos caigamos, que tengamos dificultades, pero salió adelante. Querían condicionar, ese era el deseo, lo de la autorización, a que se modificara el proyecto de reforma eléctrica", compartió.