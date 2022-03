Incitó a violencia, aunque no fue a estadio y lo detienen

Ciudad de México.— Familiares y personas cercanas a Cuauhtémoc Galindo Cordero acusaron que fue detenido injustamente por los hechos de violencia ocurridos el sábado pasado en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.

Luego de que fue presentado ayer junto con otros catorce detenidos, se difundió que éste se encontraba trabajando como mesero en una boda, al momento en que ocurrió la violencia en el estadio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro aclaró que Galindo Cordero no fue detenido por homicidio en grado de tentativa y violencia en eventos deportivos, como los otros presuntos implicados, sino por apología del delito.

Según la dependencia, éste habría difundido mensajes de odio hacia la porra del Atlas, por lo que las acusaciones en su contra serían por incitar a la violencia.

"La apología del delito está tipificado como delito en el marco legal, se define como provocar públicamente a cometer un delito. Por esto fue detenido Cuauhtémoc 'N'", tuiteó Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro.

En tanto, en la denuncia ciudadana, Fernanda Galindo, organizadora de la boda, publicó videos en los que asegura que aparece Cuauhtémoc laborando en el salón de eventos "Hacienda Sabina".

"El día sábado 5 de marzo me casé y contratamos a seis meseros, uno de ellos se llama Cuauhtémoc Galindo Cordero con un horario de 1:50 p.m. a 1:00 a.m. El día de hoy me despierto con la fea noticia de que anoche lo fueron a sacar de su domicilio", narró.

"Qué tristeza ver la corrupción de nuestro país queriendo inculpar a gente inocente. Quiero hacer viral esta noticia para ayudar a Cuauhtémoc y que realmente agarren a los desgraciados culpables".

El padre de Cuauhtémoc, afuera de la Fiscalía estatal, desde ayer también afirmó a medios locales que su hijo había estado trabajando y no en el evento deportivo.

"Los cuatro (hijos) estuvieron ayudando en esa fiesta, la persona que los contrató ya habló con su mamá y que están dispuestos a declarar, que él estuvo ahí, que no vayan a fabricar culpables. No estaba en el estadio, sí le va a los Gallos, pero estaba en una boda, trabajando de mesero", dijo.