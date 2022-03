Descalifica AMLO a diputado europeo que respondió a su comunicado

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó al eurodiputado Leopoldo López luego que este afirmó que el mandatario federal no contestó a la resolución sobre el peligro para la prensa en México y sólo se dedicó a insultar.

"El mensaje ayer o antier de un señor de Venezuela, opositor en Venezuela que se va a España, lo cobija, lo protege no sé si el Partido Popular o el Vox, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelve diputado el Parlamento Europeo. Es este señor, Leopoldo López, hasta me dio risa", comentó López Obrador.

PUBLICIDAD

El eurodiputado Leopoldo López calificó como "lamentable" e "indigna" la respuesta del Gobierno federal a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo el 10 de marzo, que alerta del grave peligro que enfrenta la prensa en México.

"Lo más triste es que, en el fondo, ni siquiera contestó a la gravedad de la situación, sino que simplemente lo que hizo fue dedicarse a un insulto y a descalificar", dijo a Reforma López, coordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos del Europarlamento que impulsó dicha resolución y miembro de la delegación española del Partido Popular.

El documento, avalado por 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, señala a México como el país más letal para los periodistas.

En conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador narró que la resolución final del Parlamento Europeo se vio minimizada, ya que el borrador original contenía acusaciones más graves en contra suya como lo eran supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

"No sé si él (Leopoldo López) u otro de Vox declaró, también eurodiputado, cuando estaban deliberando sobre el documento dijeron: 'se va a enojar Andrés Manuel' y dijeron 'le quitamos'. Porque, en efecto, el borrador me culpaba no sólo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada", señaló.

El presidente reiteró que México es un país independiente y criticó a los eurodiputados por ser injerencistas.

"Entonces, ¿quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre y soberano. ¿Por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? ¿Qué no se olvidan de que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México y uno de los mejores presidentes en el Mundo en toda la historia?", añadió.