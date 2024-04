Denuncian exclusión del INE de votantes en el extranjero

Cientos de personas denunciaron que fueron excluidas de la Lista Nominal Electoral en el Extranjero, sin ninguna explicación y sin ser atendidos por el Instituto Nacional Electoral.

Usuarios en redes sociales dieron a conocer el mensaje que recibieron y manifestaron su enojo, porque anteriormente fueron informados que su registro había sido correcto.

El expresidente Felipe Calderón acusó que era una maniobra intencional del INE para excluir votantes del listado nominal.

De acuerdo a información que entregó el INE a los partidos políticos, 27 mil 913 mexicanos en el exterior tenían alguna anomalía en su registro para votar en la próxima elección, por lo que declaró improcedente su solicitud.

"Por medio de la presente, el Instituto Nacional Electoral le notifica que su solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal Electoral en el Extranjero para los procesos electorales 2023-2024 ha cambiado su estatus a improcedente, dando como resultado su exclusión de la lista nominal de Electores Residentes en el Extranjero, toda vez que, de la revisión final a su solicitud se identificaron inconsistencias y/o una situación registral no válida", cita el mensaje que envió el INE.

"Soy una de las mexicanas que el INE dejó fuera de la lista nominal para votar en el extranjero, después de haberme notificado que todo estaba en orden y mi registro había sido un éxito", posteó la usuaria @aracelibs en la red X.

"Yo estaba emocionado por votar desde el extranjero, desde febrero mi registro había sido aprobado, según esto validado por jurídico, hoy me llevé esta sorpresa, ni hablar los ciudadanos que sí queremos un cambio en México no podremos participar", se quejó el usuario @MauMusiclover.

"¡Ni madres! A mí me confirmaron el 13 de febrero, después del análisis legal, que ya estaba aprobada mi solicitud. El aviso no explica de qué inconsistencia se trata, no motiva adecuadamente la negativa y me deja en indefensión. Estamos a dos semanas de que debían llegar las boletas", se quejó @Ciudadano_Equix.

Calderón también denunció la cancelación de registros.

"El INE está cancelando masivamente el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar en las elecciones del 2 de junio, con la complicidad de su nueva presidenta y el equipo de mapaches que metió a la institución.

"Son unos sinvergüenzas. Tiene pavor de perder la elección y ahora recurren a esto", aseguró el ex Mandatario.

En otro post señaló que el INE ahora está enviando otra notificación, donde solo da un plazo máximo de tres días para solicitar la rectificación en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

"Un verdadero atropello. Hay que enviar el formato con copia de credencial y comprobante de domicilio.

"Le informamos que para subsanar las inconsistencias en su registro, identificadas en una revisión final a los requisitos solicitada, podrá presentar una solicitud de rectificación a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero para los procesos electorales federal y locales 2023-2024, en contra de la determinación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, respecto a la no inclusión de su registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero. Para ello, solo descargue el formato aquí o en votoextranjero.mx, llénelo, fírmelo, digitalícelo e incluya la documentación subsanada. Es decir, fotocopia legible del anverso y reverso de su credencial para votar; deberá firmar de manera autógrafa la fotocopia", difundió Calderón sobre la documentación que el INE está volviendo a solicitar.

También se pide comprobante de domicilio con vigencia no mayor de tres meses.

El INE da tres meses para presentar la queja y responderá en otros tres días el resultado del "análisis realizado".

Frente a las quejas, el INE señaló que atenderá las dudas de las personas que así lo soliciten, ya sea por teléfono o por correo electrónico, pero no precisa el tema de los tres días para presentar la solicitud de la revisión.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) informa a las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero que recibieron una notificación en su correo electrónico sobre su exclusión de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), derivado de que su solicitud y documentación presentara inconsistencias en los requisitos, que pueden comunicarse a los canales oficiales del Instituto para aclarar la situación de su registro.

"El personal del INE atenderá las solicitudes de aclaración para analizar cada caso, ofrecer respuesta sobre la notificación recibida y orientar, en su caso, sobre el procedimiento a seguir para que pueda quedar inscrito", informó el INE.

El instituto difundió que los ciudadanos en el exterior pueden comunicarse a la línea INETEL 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos sin costo o al +52 (55) 5481 9897 desde otros países, o bien al 55 57 28 27 00, ext. 350176, 391002, 372162, 350585.

Informó que también pueden escribir al correo voto.extranjero@ine.mx, donde deberán incluir nombre completo y folio de seguimiento de solicitud de registro en la LNERE.