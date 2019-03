Defiende en SCJN a estancias y refugios

Ciudad de México— La jurista Loretta Ortiz Ahlf, aspirante a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió la permanencia de las estancias infantiles y de los refugios para mujeres, instancias a las que el Gobierno les dio la espalda para decidir entregar los recursos de manera directa.

En su comparecencia ante senadores, Ortiz Ahlf se manifestó también en contra de la prisión preventiva, reforzada recientemente por la Cámara de Diputados con la incorporación de nueve delitos a esa figura.

"El niño tiene derecho a ser cuidado, a tener estancias infantiles: si no pueden los padres, como es la situación de esos niños a los que llevan a las estancias infantiles, es una obligación del Estado. No se puede mover uno hacia la derecha o hacia la izquierda.

"Es una obligación fundamental del Estado proveer esos servicios, sobre todo en los matrimonios en los cuales, padre y madre trabajan, y necesitan dejar a sus hijos en manos de personas que tengan suficiente capacidad para cuidarlos. No es una cuestión de dejarlos con cualquier pariente o con cualquier familiar", alegó.

Interrogada por el senador emecista, Samuel García, la candidata dijo que pasaba lo mismo con los refugios para las mujeres maltratadas.

"Solamente las personas que hemos vivido estas causas, no se puede dejar en el desamparo a estas mujeres. Necesitan estos refugios", sostuvo.

También compareció Celia Maya, que como Ortiz Ahlf, había sido incluida por el Presidente López Obrador en una primera terna el año pasado, aunque la primera no obtuvo ningún voto y la segunda apenas cinco.

"Quién me lo comunicó? El Consejero Jurídico. Y me dijo: '¿Qué crees, Celia? Está nuevamente en la terna. ¿Acepta o no?' Dudé un poquito porque decía 'Ay, no me dieron votos en la otra ocasión. Ya no quiero ir', pero me ganó el que dije 'si el Presidente me está poniendo otra vez, yo voy y esta vez hablo con los senadores para que en tomen en cuenta", relató.