Pide AMLO que Lozoya revele la verdad sobre sobornos

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que Emilio Lozoya, quien será extraditado a México, declare la verdad sobre los sobornos para obtener los votos de la reforma energética.

Cuestionado sobre quiénes están relacionados con los sobornos, el Mandatario federal afirmó que Lozoya se comprometió a informar sobre eso.

"No tengo información así directa, es una investigación de la Fiscalía pero es de dominio público, lo saben los ciudadanos y lo sabe el presidente, de que hubo mucha corrupción en Pemex durante ese periodo, son los casos de Odebrecht, en lo que tiene que ver con la reforma energética, por ejemplo está denunciado el que se pagó con sobreprecio una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, de acuerdo a los avalúos cuando menos son 200 millones de dólares que se pagaron de más, esto con la reforma energética", indicó.

"Y también hay información de que para obtener los votos de la reforma energética hubieron sobornos, todo esto debe de darse a conocer, qué bien que aceptó el señor Lozoya regresar y se comprometió a informar de cuál es esta situación, qué fue lo que sucedió, nos interesa la verdad en todo, porque tenemos que acabar con la corrupción, arrancar de raíz la corrupción, que no sea bien visto el que se dedique a sacar provecho al amparo del poder público. Los servidores públicos estamos más obligados que cualquier ciudadano a actuar con honestidad, mucho más que cualquier ciudadano".

"Acabar con la corrupción, qué bien que va a venir este señor y que declare y así en todos los casos que se informe".

El presidente reiteró su crítica a la corrupción y que ese mal es la peste más funesta que puede haber.

"La justicia no es sólo tener a la gente en la cárcel, es tener una actitud, un hábito de honestidad y eso en México lo tenemos en nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales, el pueblo de México no es corrupto, es honesto y esto se fue imponiendo desde arriba y quisieron corromper a todos y afortunadamente no pudieron y ahora con esos valores vamos a regenerar la vida pública pero tenemos que empezar por señalar y por juzgar y estigmatizar a los corruptos", soltó.

"Nada de que el corrupto es muy habilidoso, muy astuto, nada, que de vergüenza, porque el principal problema de México ha sido la corrupción, el principal problema, esa no es una epidemia, eso es peor que una epidemia, que es una pandemia eso es una peste de lo más con funesta que puede haber, lo más dañino que puede haber".