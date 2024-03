Da Xóchitl plan de seguridad: ni abrazos, ni guerra al narco

Ciudad de México.- La candidata del Frente Opositor (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, delineó su estrategia de seguridad que estará alejada de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y del "abrazos no balazos" de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia, la aspirante presidencial describió 15 puntos que conforman su estrategia de seguridad, enfocada a reconstituir un país donde "por lo menos un 30% del territorio está en manos de la delincuencia organizada".

"Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las Policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este Gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo?

"Échale un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima. No es guardia, realmente no ayuda a la detención. O sea, yo no voy con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO", indicó la abanderada presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.

En su plan, la abanderada opositora plantea desmilitarizar al país sacando a las Fuerzas Armadas de todas las actividades civiles.

"El Ejército quiere defender a la patria, donde le toca defender a la patria y no lo indigno que es tener los de bacheadores de carreteras, ese no es el papel del Ejército, no es digno para el Ejército, estaba deteniendo migrantes, el Ejército tiene un alto honor que yo voy a cuidar de ellos", planteó Gálvez.

Sobre su propuesta en otros temas, reconoció que es de su interés "ampliar la base tributaria", no subir impuestos, pero sí que más mexicanos paguen impuestos.

Recordó que el presidente López Obrador ha usado políticamente datos fiscales de sus adversarios.

"El problema es que hoy el Gobierno federal se ha dedicado a perseguir a los adversarios políticos. O sea, se echaron un buen rato sacando mis cuentas bancarias fiscales. O sea ojalá hubieran sacado las del Chapo, no las mías, porque yo finalmente no soy una delincuente.

"¿Cuándo no se ha enseñado el presidente las cuentas bancarias del Chapo? Nunca, porque ni le importa tenerlas, porque es su aliado. Entonces, vamos a tener inteligencia para perseguir a los delincuentes y no para perseguir a los ciudadanos, por supuesto que sí", indicó.

El plan de Xóchitl

Estos son los 15 puntos de la estrategia de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad.

1) Ninguna concesión al crimen organizado, se acabaron los abrazos para los delincuentes.

2) Recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas.

3) Nuevas policías con poder para vencer al crimen.

4) Gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de Gobierno al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz.

5) Duplicar el número de ministerios públicos locales y federales.

6) Volver la Guardia Nacional realmente Guardia y realmente Nacional.

7) Uso de tecnología y de inteligencia.

8) La construcción al menos de una prisión de máxima seguridad y de alta tecnología a donde se irán todos los capos.

9) Contener y reducir las organizaciones criminales más violentas. Construiremos 32 equipos policías de reacción.

10) Diez, garantizar un Sistema de Justicia cívica.

11) Derechos Humanos como Garantía de la Paz.

12) Atención a las Víctimas una prioridad del Estado.

13) Construcción de un tejido social sólido.

14) Construir una Estrategia Nacional de Reconciliación Social, una cultura de la paz.

15) Fortalecer la Cooperación Internacional para la Paz y la Seguridad.