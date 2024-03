Cobro de piso, delito 'silencioso' que pega en Sinaloa

Ciudad de México.- En el norte de Sinaloa hay un delito que afecta a empresarios transportistas y que es, por ahora, 'invisible' para las autoridades: el cobro de piso.

En el Municipio de Ahome (Los Mochis), más cercano al sur de Sonora que a Culiacán, no saben de qué grupo son, pero ya hay múltiples alertas de sujetos armados que cobran cuotas por cada viaje que realizan transportistas de papa y tomate verde, documentó el medio Noroeste en un reportaje.

Noroeste explicó que la preocupación es que ya en la zona no sólo la ciudadanía debe cuidarse de las organizaciones dedicadas a producción y tráfico de droga, narcomenudeo, y que en sus enfrentamientos causan asesinatos.

"Se está extorsionando principalmente al sector de transporte, cobrándole cuotas por viajes", señaló un denunciante que pidió anonimato.

"Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, y digamos, con cierta seguridad, sabemos que los más afectados han sido los productores de papa, tomatillo, pero la preocupación es que esto se empiece a generalizar y que todos carguemos con ese impuesto no oficial, que nos resultaría pues desastroso para las finanzas de productores, porque de por sí el campo tiene una crisis de precios, y agregándole costos".

En la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería coincidieron con este medio sinaloense en que no hay registros de la actividad ilícita.

"Se ha tratado ese tema en las mesas de seguridad, pero no es en Sinaloa, es en los límites con Nayarit, Allá es donde están ocurriendo los hechos, según información que nos llevaron a la mesa", dijo Sara Quiñónez Estrada, titular de la FGE.

"No está ocurriendo en Sinaloa. O no tenemos ninguna noticia o denuncia concreta que esté ocurriendo en Sinaloa. Nosotros no podemos actuar si no nos dan unas detalladas de los hechos, unas... concretando y cuidando todas las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos para nosotros poder actuar. Claro que sí los atenderíamos".

En el caso de José Jaime Montes Salas, titular de Agricultura estatal, reiteró que no ha escuchado manifestaciones de productores afectados por este ilícito.

"Sabemos cada uno cuál es el camino que se tiene que tomar en caso de que aparezcan estos fenómenos de falta de seguridad pública, ya se han tenido históricamente. Los agricultores en tiempos de Toledo Corro, Calderón y demás "

"Los agricultores en tiempos de Toledo Corro (exgobernador Sinaloa 1981-1986), Calderón, y demás que siguieron había un organismo que era el antisecuestros que lo conducía Robles Rendón. Ahí se hacían unas denuncias públicas directamente porque no hay que permitir esto".

Sin embargo, en el anonimato los empresarios ya distinguen que, en específico, uno de estos cobros de piso se ha dado sobre la salida de la localidad de Los Mochis en la Carretera México 15.

"Hay lugares donde se aglutinan los compradores, por ejemplo, aquí en Los Mochis hay zonas específicas, donde llegan: el que tiene el producto va y lo ofrece, y el comprador lo negocia, se llega a un arreglo y luego se van al campo", agrega el denunciante. "En la salida de Mochis a la México 15, en un lugar que se llama Lienzo Charro, una gasolinera, ahí a las primeras horas de la mañana ahí vas a ver a mucha gente, negociando", relató el denunciante.

"Parece ser que ahí llegan en este caso los delincuentes , el crimen organizado y les impone ciertas condiciones para poder salir con la carga y si alguien se atreve a salir, pues tiene sus represalias... y sí sé de choferes que han golpeado".

En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se reportó que enero de 2024 fue el mes con más denuncias por extorsión, con 14, desde el año 2010.

Dulce María Ruiz Castro, de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Ahome, dijo que la economía regional está en riesgo pues la agricultura representa la principal fuente de empleos de la demarcación.

"Este tipo de acciones afectan considerablemente al sector productivo pues finalmente la gente vive con temor ante los sucesos que pueda que estén sucediendo si así se vivieran. Al final esto se ve reflejado en los bolsillos de todos puesto que el consumidor es el último que está haciendo la compra de los alimentos que ya son parte de la canasta básica, y que sin duda alguna afectaría la solvencia económica de todos los mexicanos", mencionó.