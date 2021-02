Da AMLO negativo en prueba de antígenos

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dio negativo a la prueba de antígenos para detectar Covid-19, luego de 11 días de padecer la enfermedad.

No obstante, dijo, permanecerá en aislamiento unos días más.

"Me da mucho gusto poder comunicarles que me hicieron la prueba de antígenos hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego, todavía tengo que esperar unos días más pero ya estoy bien de salud", afirmó López Obrador en un video publicado en redes sociales.

El mandatario aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de afecto de los mexicanos, quienes se preocuparon por su salud.

"No voy a dejar de agradecer a todas y a todos ustedes, Mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante, a los que oraron, a los que me enviaron bendiciones, buenas vibras, a todos, a todos, así, muchas gracias de todo corazón".

El presidente informó el domingo 24 de enero que dio positivo a coronavirus. Durante los primeros días de la enfermedad, sufrió de febrícula y dolores de cabeza, según informó el subsecretario Hugo López-Gatell.