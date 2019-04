Cumple México con T-MEC: Alcalde

Ciudad de México— Con el avance en la aprobación de la Reforma Laboral, México cumple con los compromisos establecidos en el T-MEC y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, aseguró Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al participar en la reunión del US-México CEO Dialogue, realizada en Mérida, Yucatán, la funcionaria dijo que esta reforma permitirá iniciar cambios más en relación con la impartición de justicia, libertad y democracia sindical, así como en el registro de los contratos colectivos a partir de una instancia autónoma.

"Por un lado, por los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC, y también con lo que habíamos asumido en nuestra propia Constitución desde febrero de 2017 en términos de impartición de justicia, de libertad y de democracia sindical y a la fecha no teníamos las leyes reglamentarias", señaló en presencia de las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Economía, Graciela Márquez; Thomas J. Donohue, presidente y CEO de Chamber of Commerce de los Estados Unidos; y, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar.

Ante directivos y empresarios de ambos países, Alcalde Luján afirmó que la dependencia a su cargo trabaja en tres importantes retos: la recuperación del salario mínimo, la implementación de la reforma laboral y el apoyo decidido a la juventud a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



Pide Coparmex rectificar temas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró necesario rectificar algunos puntos de la reforma a las leyes en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva aprobadas por la Cámara de Diputados y enviadas al Senado.

"El sector patronal reitera su respaldo a la reforma laboral y al cumplimiento de acuerdos internacionales como el T-MEC y el Convenio 98 de la OIT. Sin embargo, estos compromisos no deben menoscabar la competitividad y estabilidad de las empresas", señaló presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

El dirigente del sector patronal dijo que hubo planteamientos que no fueron atendidos y que ponen en riesgo la estabilidad de las empresas, como el hecho de dejar sin tutela el derecho de no pertenecer a ningún sindicato, así como la posibilidad de celebrar múltiples contratos colectivos de trabajo en una empresa.

En materia de justicia laboral, para el sector patronal es preocupante que no se garantice el carácter tripartita, que permita el diálogo entre sectores productivos, en la conformación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

El sindicato patronal advirtió la urgencia de rectificar algunos puntos del nuevo marco normativo, debido a que las cargas legales para el gobierno, los sindicatos y las empresas podrían tener un fuerte impacto, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan nueve de cada 10 puestos de trabajo formales en el país.