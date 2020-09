Critica AMLO vandalismo a cuadro de Madero

Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra las mujeres que tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que realizaran pintas sobre un cuadro de Francisco I. Madero.

"Yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco I. Madero", expresó.

"Ofrezco disculpas por lo que estoy diciendo, y claro que no me gustó, cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado. Nadie debe de ser ofendido así".

El mandatario federal afirmó que quien conoce la historia de Madero sabe que se le debe de guardar respeto, y consideró que quienes dañan la imagen del revolucionario es por ignorancia o por ser conservador.

"Madero pagó con su vida, lo sacrificaron los conservadores. Entonces el que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia de Madero, lo hace de manera inconsciente o es un conservador. Es un proporfirista", manifestó.

"Yo entiendo que están dolidas, tienen derecho a manifestarse, pero no creo que sea la mejor forma de hacerlo".

López Obrador llamó a las activistas a protestar de otra forma y aseguró que la violencia no es el camino.

"Sepan las que protestan que la presidenta de la CNDH ha estado luchando con su mamá porque a su hermano lo desaparecieron. No es una académica o una integrante de la sociedad civil. Mucho menos una conservadora", dijo.

"¿Por qué no dialogan con ella? Da que pensar esas actitudes", agregó.

Luego que las inconformes transformaran la CNDH en un refugio para mujeres violentadas, el Mandatario federal afirmó que su Gobierno no caerá en provocaciones.

"¿Qué están pensando? ¿De que vamos nosotros a caer en la provocación? ¿Y que las vamos a desalojar? No. Aquí vienen, se están días y nadie es molestado porque no somos iguales. Pero cuando nosotros estábamos en la Oposición, no actuamos así", destacó.