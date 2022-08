Convierten a SEP en trampolín político

Ciudad de México.— Fueron elegidos para un sexenio, sin embargo, los secretarios de Educación duran, en promedio, una tercera parte en el encargo.

Generalmente renuncian para ir en busca de otro puesto político, por lo que expertos exigen que se deje de usar la dependencia "como trampolín".

PUBLICIDAD

La organización Mexicanos Primero realizó un análisis del periodo que duran en el puesto los secretarios de Educación e informó que éste es de 2.2 años.

Delfina Gómez, resaltaron, incluso durará menos de este promedio, pues actualmente lleva 18 meses (año y medio) y ya alista su salida para contender como candidata a la gubernatura del Estado de México.

"La SEP debe dejar de ser un trampolín para políticos y convertirse en el trampolín de las niñas y los niños, que les haga brincar a un mejor futuro. La olla de presión en el Sistema Educativo Nacional, que está cada vez más cerca de estallar por la desatención, no podrá ser ignorada por el Gobierno federal", es el posicionamiento de la asociación.

En conferencia de prensa, Jeny Farías, directora de Proyectos en la asociación, recordó que en los últimos diez años han pasado —incluyendo los siete de educación federales— un total de 215 secretarios de educación en el país.

Destacó que si hubieran completado sus designaciones, habrían sido menos de 100.

"No solo desde el ámbito federal, sino también desde los estados: en los últimos 10 años hemos tenido 215 secretarios de educación en el país, incluyendo los 8 secretarios de educación federales. Sí, ¡8 de 43 que ha habido en toda la historia de la SEP!", apuntó.

Consideró que el usar la dependencia como plataforma para buscar un puesto político es irresponsable. Actualmente, dijo, faltan 25 meses de concluir la administración, y las tareas que se dejan pendientes son muchas y urgentes, sumadas a otras tantas que se han venido arrastrando desde años.

Las constantes salidas, refirió, muestran la poca importancia que le ha dado el Estado a la educación.

"De nuevo se impone la normalizada concepción -un prejuicio y distorsión que parece no tener color ni partido- de que las niñas, niños y jóvenes no son prioridad. No podemos olvidar que además nos estamos enfrentando a las consecuencias de una emergencia sin precedentes, que los está dejando aun más atrás en su desarrollo presente y en sus oportunidades para ejercer sus derechos en el futuro", expuso.

Solicitan al Congreso cuentas claras en la SEP

Solicitó al Poder Legislativo a exigir cuentas y resultados a los funcionarios encargados de la educación.

"Llamamos al Poder Legislativo para que no sea títere y comparsa, por sus mayorías partidistas, del Ejecutivo, sino nuestros representantes y sus vigilantes, al Poder Judicial para que resuelva con celeridad y sin miramientos la corrección de los incumplimientos y violaciones de derechos que ya son larga cadena en esta Secretaría y a los gobiernos estatales dejar la pasividad y falta de valor, y que sirvan de contrapeso desde sus atribuciones", refirió.

Despreocupa a Federación crisis educativa, afirman

En tanto, Fernando Alcázar, director de Judicialización, denostó que pese a que hay muestras de que hoy en día se enfrenta la crisis más grave en los últimos años en materia educativa, al Gobierno esta situación lo tiene "sin cuidado".

"Y esto es palpable tanto en el discurso como en sus decisiones de política pública", manifestó.

Pese a discursos de que todo marcha bien, advirtió, en realidad existe descontento entre docentes, no se ha atendido el abandono escolar, ni mejoró lo suficiente la infraestructura de las escuelas, ni se remontaron los principales obstáculos que limitan el aprendizaje de millones de educandos.

"El programa de infraestructura más importante del gobierno federal, La Escuela es Nuestra, tampoco atiende las carencias para las que fue creado. Corrupción, imposición de obras y demás, han sido las características de un programa que ha recibido más de 20 mil millones de pesos desde 2019, y que simplemente no se ve dónde están esos recursos. Este año, además, deberá asumir la impartición de horas adicionales y servicios de alimentación, en un mar de dudas de su implementación", dijo.

Por último, señaló que el cambio a los planes y programas de estudio y a los libros de texto se está dando en debate abstracto que se ha quedado en lo ideológico, que no toma en cuenta la participación de los docentes, no hace auténticas consultas previas a personas con discapacidad y personas pertenecientes a comunidades indígenas, como lo marca la ley, ni tampoco prevé la participación de alumnos.

En este contexto, Mexicanos Primero emplazó a la próxima titular de Educación a presentar a la brevedad su plan a corto plazo centrado en prioridades, ya que sólo tendrá 25 meses para avanzar en la atención de los graves problemas y rezagos que enfrenta el Sistema Educativo Mexicano.

Se recordó que será la tercera titular de la SEP en lo que va del sexenio, y se le solicitó apertura al diálogo, a la rendición de cuentas, a la recepción de la crítica constructiva de expertos en el sector.

"La exhortamos a que su cercanía de 28 años con el presidente sea un respaldo y no un impedimento para ejercer un liderazgo claro, no escondido ni negligente, como el de la etapa que se cierra", afirmó.