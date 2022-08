Afirman que desafuero de Alito será expedito

Ciudad de México— El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, aseguró que el desafuero del diputado Alejandro Moreno Cárdenas será expedito y su partido votará a favor.

Retó a que el PRI y los demás partidos de oposición voten en contra del desafuero, luego de ver las pruebas que se presenten por la Fiscalía del Estado de Campeche.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el proceso de desafuero debe durar 60 días hábiles, salvo que la Sección Instructora considere que necesita más tiempo.

Al arrancar el periodo ordinario de sesiones y una vez que se instale la Sección Instructora, el desafuero de Moreno Cárdenas se estaría votando a fines de noviembre.

"Va a ser expedito este tema y veremos de qué lado están las legisladoras y los legisladores, si siguen diciendo, a pesar de lo evidente, de que es un perseguido político, un perseguido político con estas propiedades, que siempre ha sido político porque no se dice de un perseguido empresario, se dice de un perseguido político.

"Con todas estas pruebas que hay en su contra, si aún así, su partido y Acción Nacional lo van a defender como Acción Nacional ha defendido a Genaro García Luna", declaró Godoy en conferencia de prensa.

Dijo que Morena votará a favor del desafuero del dirigente nacional del PRI, y que seguramente también lo harán los partidos aliados del PVEM y PT.

"Vamos a estar a favor de que proceda la separación de Alejandro Moreno Cárdenas, se le quite el fuero y pueda ser sujetado a proceso y ahí que alegue lo que su derecho considere.

"Se requiere sólo mayoría simple. Ahí no hay dos tercios, sino es mayoría simple y les queremos decir que Morena va a votar por quitarle el fuero a Alito Moreno", señaló el diputado por Michoacán.

Recordó que a Alejandro Moreno se le acusa de enriquecimiento ilícito y que la Fiscalía sostiene que no hay correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que se le han encontrado.

Detalló que no solo se trata de la casa valuada en 130 millones de pesos, misma que fue cateada por la Fiscalía, sino que hay más propiedades involucradas para demostrar que están fuera de los ingresos del legislador.

Agregó que también están considerados un departamento en Polanco, otro departamento en Bosques de la Lomas y una casa que tiene ventanas blindadas y tiene guardias con armas largas, sin precisar su ubicación.

"Creemos que el crimen no debe de quedar sin castigo de nada y para eso, en materia penal no cuentan los tiempos electorales, no cuentan los tiempos políticos si se tienen pruebas suficientes y contundentes para que alguien que cometió delito sea procesado.

"Creemos que su riqueza es inexplicable y su comportamiento político, todavía peor", dijo el legislador.