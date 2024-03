Exigen renuncia de titular de INM, a casi un año de tragedia

Ciudad de México.- Senadores de oposición demandaron el esclarecimiento del "crimen de Estado" en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la renuncia Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

A casi un año de la tragedia, los legisladores calificaron como una burla que el director de INM no le haya dado la cara a la Cámara alta, a pesar de la conformación de un Grupo Plural de Trabajo sobre el incendio en la estación migratoria que lo ha citado en más de una ocasión.

La priista Beatriz Paredes, integrante del grupo, recordó que personalmente acudieron al lugar de los hechos y ahí, directamente, les informaron que intencionalmente no se abrió el espacio donde estaban confinados los migrantes.

"Es inconcebible que un Gobierno progresista tenga un trato negligente, suave, comprensivo con las autoridades, que permitieron el que se diera lo que aquí se calificó, con justicia, como un crimen de Estado, en la estación migratoria de Ciudad Juárez", señaló.

La legisladora exigió el esclarecimiento de los hechos y la renuncia de Garduño.

"Lo mismo que les exigimos a las autoridades de Estados Unidos tenemos que tener capacidad para ejercitarlo en México. Es indispensable el esclarecimiento del crimen de Estado por el que murieron 40 personas y la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración", sostuvo.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, criticó que a un año de los hechos, el titular del INM no le ha dado la cara al Senado, a pesar de que ha sido citado en más de una ocasión por el Grupo Plural.

"El Senado decidió constituir un grupo de trabajo, que no una comisión especial. A casi un año, no ha venido el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, a dar cuentas de lo que pasó. No ha venido la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no ha venido al Secretaría de Gobernación", señaló.

Álvarez Icaza calificó como vergonzoso que a casi un año de la muerte de los migrantes, la Cámara alta no pueda dar un informe de lo sucedido, por lo que pidió la intervención de la presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Ana Lilia Rivera, para insistir en la necesidad de que los funcionarios relacionados con el incendio den la cara.

Advirtió que no se ha reparado el daño a las familias de las víctimas, incluidos los 27 heridos, algunos de ellos con amputaciones y muchos de los cuales, ante la tardanza, ya dejaron el país.

La panista Gina Andrea Cruz dijo que otro tema del que Garduño debe rendir cuentas es la detención y posterior liberación de Marte Antonio Camacho Solano, encargado de la estación migratoria en Tijuana, y quien en febrero pasado fue detenido en posesión de dos millones de pesos, una libreta con registros de pagos y cobros a migrantes, además con cartuchos de armas de fuego.

"Se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y que se aclaren los vínculos que entre autoridades y grupos criminales, así como las redes de protección se están dando en este Instituto", dijo.

La legisladora advirtió que México no puede pedir a Texas que sea benévolo con los connacionales cuando en México los migrantes son extorsionados y lastimados.