Condecoran a Seade y dice adiós a la 4T

Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración Miguel Hidalgo en el grado de banda a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE, por su participación en la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Jesús Seade es un profesional de la economía, del comercio internacional y fue muy importante, muy destacada su participación. Nos representa con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México, como está ya sucediendo, sin ceder en nuestra independencia, nuestra soberanía. Es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión a México.

"Entonces, (el tratado) se debe mucho al trabajo diplomático y eficaz que llevó a cabo Jesús Seade, por eso queremos entregarle esta condecoración, lo acordó el comité que resuelve sobre la entrega de estas condecoraciones", señaló López Obrador en conferencia.

En Palacio Nacional, Seade agradeció al presidente por la condecoración y dijo que dejará el Gobierno.

"Esta condecoración no es un premio, yo sólo estaba haciendo mi trabajo, como lo estaba haciendo el secretario Ildefonso Guajardo. Es un reconocimiento al frente nacional.

"Acepto este reconocimiento con una profunda gratitud. Agradezco enormemente a la red consular de México en América del Norte, a nuestros Cónsules que son nuestros héroes del servicio exterior para que el T-MEC fuera fuerte, bueno y posible", expresó.

Jesús Seade comentó que negociar el T-MEC fue uno de los más altos honores de su vida profesional, pues afirmó que se trató de una negociación de gran éxito para México y la región.

"La recuperación económica de América del Norte tras la pandemia tendrá al T-MEC (en un mecanismo para) proteger a miles de empleos", aseguró.

Asimismo, el condecorado se despidió de la Administración para -según dijo- poder servir al País en otras formas.

"Mi familia me reclama, agradezco opciones que el señor Presidente y el señor Canciller me han dado, pero con su venia me retiro por ahora para servir a mi País en otras formas, como siempre lo he hecho.

"No es un cliché, desde lo más hondo les digo, es un honor estar con Obrador", finalizó.

En junio de este año, el Gobierno mexicano postuló a Seade Kuri como candidato a presidir la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sin embargo, no logró obtener la posición.

Mientras se encontraba en campaña, el Gobierno mexicano realizó ajustes por austeridad y eliminó de la estructura la Subsecretaría para América del Norte de la Cancillería, posición que ocupaba el hoy condecorado.