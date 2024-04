Con AMLO se ha reivindicado el bienestar, dice Batres

Ciudad de México.- El Jefe de Gobierno, Martí Batres, aprovechó la ceremonia para conmemorar 105 Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata para destacar al Gobierno de Andrés Manuel López Obr

En Palacio Nacional, ante el Mandatario, afirmó que durante la Administración del tabasqueño se ha reivindicado el bienestar, la reserva moral y la grandeza cultural de los pueblos.

"En el Gobierno de la Cuarta Transformación del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reivindicado el bienestar", sostuvo.

"La reserva moral y la grandeza cultural de pueblos y comunidades indígenas como no se hacía, por lo menos, desde los tiempos del General Lázaro Cárdenas".

Batres también dijo que, en la Cuarta Transformación, Zapata vive.

"Zapata está más allá de la controversia entre liberales y conservadores, Zapata está antes y si México no se extingue, estará después", expresó.

"En la Cuarta Transformación, Zapata vive y la lucha sigue", agregó Batres para cerrar su discurso en el Patio de Honor de Palacio.

El acto se realizó en presencia de funcionarios federales e invitados especiales. Aunque López Obrador lo presidió y montó una guardia de honor, no hizo uso de la palabra.

En su discurso, Batres hizo un recuento de la vida y legado de Zapata; ponderó que el revolucionario nunca se rindió, no entró en componendas, no negoció y no traicionó a México.

"Zapata no buscaba acomodarse, no le interesaba una posición, ni siquiera pretendía el poder político en los términos revolucionarios generales

"Tampoco tenía aspiraciones materiales, no deseaba una hacienda, una fortuna personal, luchaba por la tierra para los demás.

"Eso hizo de zapata el liderazgo más puro de la Revolución, confiable, incorruptible, incooptable, y sobre todo querible. Nunca se sometió y no aceptó más amo que los pueblos", mencionó.

Único orador del evento, el morenista también recordó que Zapata fue asesinado a traición en Chinameca, por el Coronel Jesús Guajardo Martínez

Expresó que, tras el asesinato del nacido en Anenecuilco, Morelos, el zapatismo siguió adelante e inspiró no sólo a gobiernos revolucionarios locales, sino a organizaciones y artistas

"La utopía agrarista del zapatismo se hizo finalmente realidad con el gobierno del General Lázaro Cárdenas", manifestó.

"¿Por qué después de 105 años Zapata vive? Sostenemos que por dos razones fundamentales: primero, por su excepcional lealtad al pueblo y, segundo, porque representa política, ideológica y culturalmente la enorme fuerza de la comunidad indígena que ha perdurado a lo largo de siglos".