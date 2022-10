Pide AMLO a Layda frenar balconeada contra Monreal

Ciudad de México.- Tras asegurar que las filtraciones son de "mal gusto", el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dejar de lado los pleitos.

El mandatario federal respondió al anuncio realizado por Sansores, quién adelantó que mañana realizará revelaciones sobre el zacatecano, durante su programa Martes del Jaguar.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que, ese tipo de exhibiciones, lejos de perjudicar políticamente, podrían convertirse en un boomerang para quienes las hacen públicas.

"La verdad que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. A veces eso tiene efecto de boomerang y perjudica a quien suelta ese tipo de cosas", dijo.

"No afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, no debe de prevalecer eso. Conozco a Ricardo desde hace tiempo, ya dije de Layda, es para abrazarla siempre, la quiero mucho, entonces, no hay que pelearnos".

Sansores ha utilizado su programa semanal para revelar audios y conversaciones por chat presuntamente realizadas por el dirigente nacional del PRI y ex Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.

La difusión de información ha puesto a involucrado a otros actores políticos, empresarios, consejeros electorales y periodistas que han tenido trato con Alito.

El sábado, la Gobernadora anunció que mañana martes tocaría el turno a Monreal, líder de Morena en el Senado.

El adelanto generó polémica en redes sociales y la campechana se desistió a través de sus redes sociales, a través de un tuit, publicado a las 12:43 horas del domingo.

Sin embargo, Monreal ya se había pronunciado, acusando guerra sucia en su contra y un inminente riesgo de fractura.

Ante la reacción, Sansores volvió a cambiar de parecer e informó que si hará pública la información que tiene en su poder.

Este lunes, el Presidente dejó en claro su afecto personal por Sansores y su respeto político por Monreal, a quienes hizo un llamado a dejar la confrontación.

El tabasqueño recordó que, en su trayectoria, tanto Layda como el zacatecano han sido acosados por el sistema y los fraudes electorales.

"Ese es mi punto de vista, yo estimo muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo, la quiero mucho mucho, la admiro por ser luchona, a Layda Sansores, que ha enfrentado todo, me consta, represión, fraudes, es una mujer de lucha, con convicciones", manifestó.

"Y también respeto a Ricardo Monreal, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar el PRI".