Cierra Máynez leyendo texto de su hijo y presentando libro

Ciudad de México.- En su mensaje final en el segundo debate presidencial, Jorge Álvarez Máynez leyó una carta de su hijo sobre sus deseos para un "México Nuevo", sobre lo que dijo, se debe trabajar en conjunto.

"Que todo sea rock and roll y futbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas, y que los abuelos y abuelas se traigan sus tenis, que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en la granja haya más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho.

"Que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, que los niños y niñas no sean pobres, que todos puedan ir a la feria, que todos tengan una casa calientita y fresquita. Esa es la visión de país de mi hijo Luciano, de 5 años, que está junto a todas las propuestas de las que he hablado hoy, en el anterior debate y muchas más en este libro que se estará publicando en los próximos días, 'El México Nuevo'", dijo.

El abanderado del "Movimiento Naranja" mostró un libro del color distintivo de su partido, del que ha hablado durante su campaña y mostró en este segundo encuentro entre los presidenciables.

"El México Nuevo no lo hará posible un presidente, un partido o un gobierno. Lo vas a hacer posible tú, lo vamos a hacer posible todas y todos, durante todos los días del próximo sexenio", afirmó.

Se despidió al realizar con lenguaje de señas "I love you", la que también hizo al inicio del debate y que, aseguró, se la enseñó la "comunidad sorda".