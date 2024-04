'Soy Xóchitl, no Fox', dice ante críticas a gestión panista

Ante críticas del candidato Jorge Álvarez Máynez sobre gestión de panistas, Gálvez refutó que se manda sola y que 'es Xóchitl, no Fox'.

Luego que la candidata de la alianza dijera que sabe lo que es la pobreza y lo importante que es trabajar en las comunidades marginadas, Máynez criticó que en la Administración de Fox dilapidó los ingresos y nunca pudo capitalizar los programas sociales.

"Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de 8 horas. No conoce al país. La gente de Chiapas, 3 de cada 10 personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana", dijo Álvarez Máynez.

"Lo que dije es que la gente no está acostumbrada a trabajar en maquilas e hicimos programas productivos", refutó la panista.

El candidata del partido volvió a revirar que en la gestión de Fox no se logró eso y cuestionó a Gálvez si está en contra o no de reducir la jornada laboral.

"Yo estoy a favor, siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral", contestó Gálvez.

Máynez insistió en que Fox robó al sur del país y que dilapidó excedentes petroleros.

"No solamente Fox le robó al sur del país, además, dilapidó los excedentes petroleros y una política de cambio para el país que se desperdició", acusó el candidato naranja.

"Soy Xóchitl Gálvez, y no Fox, y yo me mando sola", respondió Gálvez.