Castiga Gobierno recursos para cambio climático

Ciudad de México.- Los recursos para enfrentar el cambio climático por parte del Gobierno se estancarán en 2024, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Mientras que para 2023 aprobó 62 mil 503 millones de pesos, para el próximo año se destinará 62 mil 310 millones de pesos, 0.3 por ciento menos.

"Estas acciones no tendrían que disminuir porque los costos no se van a detener, van a ir aumentando, por lo tanto no se deberían reducir los recursos. Por ejemplo, cada vez hay una reducción mayor de agua en las ciudades y el costo para distribuirla es más alto", afirmó

César Rivera, investigador de Energía y Medio Ambiente del Centro.

Explicó que el monto mencionado solamente considera programas que sí contienen acciones de mitigación y adaptación, porque algunos se etiquetan para ello pero no se ejercen.

Además, contempla los recursos aprobados como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 sin considerar los que se puedan obtener a través de la emisión de bonos, ya que se desconoce el monto exacto de lo que se pueda colocar.

Los recursos asignados para la mitigación y adaptación del cambio climático están distribuidos en 24 programas, entre ellos, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Regulación Ambiental; Programa de Vivienda Social, y Sembrando Vida.

"Vimos cómo en este sexenio disminuyó la parte de presupuesto al cambio climático", mencionó.

Lo anterior ocurre pese a que se estima que los costos del cambio climático para México podrían representen al menos 6.9 por ciento del PIB para 2050, según el CIEP.

Para el año 2100 se espera que representen 18.4 por ciento del PIB.

Para la organización, el monto es bajo considerando que el País presenta condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático donde un total de mil 448 municipios de 2 mil 469 enfrentarán condiciones de vulnerabilidad muy alta o alta en el futuro.

Rivera agregó que es importante que el Gobierno analice el monto destinado a este fin y que más que verlo como un gasto, lo entienda como una inversión.

"Dado que puede generar bastantes daños en las familias, la economía", dijo.