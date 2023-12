Guardan detalles sobre Mexicana

Ciudad de México.- En el título de asignación de la nueva Mexicana de Aviación los detalles sobre rutas, flota y plan de desarrollo son confidenciales.

De acuerdo con una copia del mismo en poder de REFORMA, la omisión de la información se dio bajo el argumento de que es información de carácter comercial que puede ser útil para un competidor.

El 30 de octubre, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) entregó el título de asignación a la Aerolínea del Estado Mexicano, el cual no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, en el anexo 1 que se refiere a la flota aérea de la aerolínea, así como en los anexos 2 y 3, que se enfocan a las rutas y programa de desarrollo, respectivamente, tiene la leyenda de confidencial.

Para especialistas del sector aéreo, omitir detalles sobre estos aspectos demuestra la poca transparencia sobre la forma en la que va a operar la línea aérea que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Juan Antonio José, especialista en temas aéreos, consideró que reservar información sobre las rutas que va a operar es incongruente toda vez que ya fueron reveladas en su sitio web.

"De reservadas no tienen nada. Además, el hecho de que cierta información no se dé a conocer tiene la intención de no transparentar las realidad de la aerolínea, y el que no den a conocer la flota que se va a utilizar demuestra que no se ha logrado asegurar las aeronaves con las que va a operar", consideró.

Criticó que el título de asignación sólo sea para ofrecer el servicio público de transporte aéreo nacional regular de pasajeros, pues eso significa que no planea por el momento rutas internacionales.

"Eso tiene que ver con la incapacidad de la entidad que la va a operar, refleja que apenas y pueden con una aerolínea nacional y que no podrían en estos momentos administrar y operar una aerolínea internacional", apuntó.

Calificó de erróneo no tener la asignación para vuelos internacionales.

"Ese nacionalismo exacerbado y miope del Gobierno actual que desprecia lo internacional y la globalización, al no darle de inicio la oportunidad de considerar viajes internacionales y de fletamento, está dejando un negocio atractivo para cualquier operadora y una fuente de ingresos que puede contribuir con su rentabilidad", dijo.

Carlos Torres, especialista del sector aéreo, indicó que reservar la información de las aeronaves, rutas y el programa de desarrollo es una práctica recurrente en la industria.

Dijo que al reservarse la información se dan margen de discrecionalidad para modificar el esquema.

Recordó que de manera inicial la línea pretende comenzar con vuelos nacionales y como segunda fase se podrían efectuar vuelos internacionales.

Estimó que será quizá después de que logre cumplir su primer año de operación que pueda realizar viajes a otras partes del mundo como Estados Unidos.

"Para llegar a la Unión Americana sí requerirá contar con las aeronaves Boeing 737 para mover volumen. Además, tendría que cumplir con las certificaciones internacionales, que aunque son trámites recurrentes llevan entre tres y cuatro meses obtenerlos previo a la fecha que quiera volar, de acuerdo las autoridades de cada país", puntualizó.