Cancelan candidatura de emecista prófugo en Campeche

Campeche, México.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la candidatura al Senado por Campeche de Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el TEPJF, Fernández Montúfar "es inelegible por estar sustraído de la acción de la justicia para evitar ser sujeto a proceso penal", debido a que cuenta con una orden de aprehensión.

En su argumentación, el Tribunal indicó que la Constitución determina que los derechos o prerrogativas de la ciudadanía se suspenden cuando la persona esté prófuga de la justicia, desde que se dicte orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.

Ante ello, se le concedió a Movimiento Ciudadano un plazo de 48 horas, a partir de la notificación de esta resolución, para sustituir la candidatura a la senaduría en Campeche.

Fernández Montúfar contendió por MC a la gubernatura de Campeche en 2021, pero perdió las elecciones ante la morenista Layda Sansores.

Desde hace al menos dos años la Fiscalía General del Estado (FGE) lo considera prófugo de la justicia por la presunta malversación de 50 millones de pesos en su paso por la Alcaldía de Campeche, entre 2018 y 2020.

La campaña de Fernández está enfocada principalmente en mensajes grabados a través de redes sociales.

En un mitin de Jorge Álvarez Máynez el pasado 10 de marzo en Campeche, hizo una aparición en video en el que expresó lo mucho que le fascinan las campañas, pero que por ser un perseguido político no era conveniente que estuviera presente.

yo quiero aprovechar y hablarles de algo muy importante, que debemos entender de esta elección. Esta elección, señores, no es contra los candidatos de Morena a las senadurías, a las diputaciones federales, a las alcaldías, a las diputaciones locales. No, señores, no es contra ellos la elección", dijo.

"Esta elección realmente es contra Layda Sansores, Marcela Muñoz y ese grupo de gente foránea que llegó", puntulizó.

Por su parte, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano abogó por Montúfar.

El emecista aseguró que el exalcalde sería una prioridad de su Gobierno para que pueda regresar de su exilio.

"El 2 de junio con el voto de la gente se van los foráneos y regresa Eliseo", aseguró Máynez.

"Se van los foráneos con el crimen organizado y regresa Eliseo para ayudar a la gente de Campeche. Se van los foráneos corruptos de Campeche y regresa Eliseo para recorrer el estado y volver a escribir la historia de una elección que nos robaron", agregó.