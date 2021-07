Campaña negativa incidió más que influencers: PVEM

Ciudad de México.- El PVEM afirmó que la campaña negativa en su contra incidió más en la votación que el apoyo que obtuvo de 104 influencers.

En un intento porque el Tribunal Electoral revierta la multa de 41 millones de pesos en su contra, ese partido asegura que el mismo 6 de junio decenas de cuentas en redes sociales, algunas de ellas de artistas, promovieron los hashtag #NiUnVotoAlVerde #NiUnVotoAMorenaYAliados.

Esto, justifica, es una prueba de que los ciudadanos pueden opinar libremente y que el Instituto Nacional Electoral no está midiendo con la misma vara, pues no hay sanciones para estos personajes, entre ellos la actriz Laura Zapara, quien tiene 179 mil seguidores en Twitter.

El Partido Verde impugnó ante el Tribunal Electoral la multa por casi 41 millones de pesos y el retiro de spots en radio y televisión durante un año, que le impuso el INE por la promoción que realizaron a su favor 104 influencers en la jornada electoral pasada.

Para imponer la sanción, indica, el INE afirma que el partido sacó provechó electoral de dicha promoción; sin embargo, este afirma que su votación fue más baja que la proyectada en encuestas.

"El Verde obtuvo una votación de 6.09 por ciento, lo cual es menor a todas las encuestas publicadas, por lo que se acredita que, contrario lo manifestado por la autoridad, el partido no obtuvo ningún beneficio de la campaña de influenciers, porque la proyección era del 6.9 por ciento.

"Sin esa campaña (negativa) estamos seguros que hubiéramos obtenido por lo menos uno o dos puntos porcentuales más, ya que, como se demostró, sólo se habló de manera negativa del partido", señala el documento.

Ese instituto político exige revertir la sanción bajo el argumento de que el INE no tiene atribuciones para sancionarlo por la supuesta violación a la veda electoral.

Considera que el Consejo General debió esperar hasta que la Unidad Técnica de lo Contencioso entregara la investigación que realiza y la Sala Especializada del Tribunal Electoral se pronunciara al respecto, no aventajar con una multa en materia de fiscalización.

"Primero se debe determinar por parte de la Sala Regional Especializada si existe o no una violación a la veda electoral y/o se trata o no de propaganda electoral y posteriormente el Consejo General del INE podrá determinar si se actualiza o no alguna infracción en materia de fiscalización", indica.

Insiste en que el PVEM no contrató a ningún influencer, y éstos son "ciudadanos responsables e interesados en el futuro del país", por lo que se tomaron la libertad de realizar alguna referencia a este partido, sin que exista relación o retribución económica de por medio.

Sin embargo, aclara, "suponiendo sin conceder" que el partido pagó, tampoco se realizó una valoración adecuada, pues el INE, de las 104 personas, cuatro de ellas afirmaron que recibieron 10 mil pesos, por lo que el monto involucrado sería un millón 40 mil pesos, y no un millón de dólares.

En consecuencia, continúa, la sanción debió ser de 2 millones 80 mil pesos y no 41 millones de pesos.

Además, añade, una de las influencer, Fernanda Moreno, quien fue la primera en revelar que le dieron 10 mil pesos por emitir un mensaje en su Instagram, habló por miedo ante el repudio de la que fue objeto.

"A dicha manifestación no se le puede dar valor indiciario ni presuntivo alguno ni valor pleno, ya que en la misma ley se señala que para cualquier testigo su declaración de ser libre y espontánea, fuera depresión, coerción o miedo", agrega.

También argumenta que las respuestas de los influencers, sobre si apoyaron por dinero al PVEM, son similares porque el INE hizo las mismas preguntas.