Busca alcaldesa gubernatura de Guanajuato

Ciudad de México.- La alcaldesa panista de León, Alejandra Gutiérrez negó detener sus aspiraciones políticas y se apuntó para seguir en la lucha por la candidatura a la Gubernatura de Guanajuato.

"Voy derecho y no me quito", lanzó este viernes.

La presidenta municipal, se perfila junto con la actual titular de Desarrollo Social del estado, Libia García, para que una de las dos sea la abanderada del panismo en el 2024 en el estado gobernado por Diego Sinhue Rodríguez.

Gutiérrez rechazó las versiones que señalan que la única aspirante es García y que ella se bajará de la contienda interna.

"No sé quién está inventando eso, o eso quisieran algunos, pero no, yo voy derecho y no me quito porque esto ya es un tema de convicción, a mí me encanta trabajar en el estado, en mi municipio, y creo que hay mucho por hacer que se puede replicar en el estado, obviamente todavía no son los tiempos, yo he sido muy respetuosa", señaló la alcaldesa durante una gira por Aguascalientes donde presentó la Feria de Libro de León (Fenal).

"En León y en Guanajuato afortunadamente hay hombres y mujeres que tenemos la capacidad para poder estar, ahora sí que aspirando a este cargo, pero obviamente por lo que se ve, se escucha, lo más seguro es que sea mujer, pero hay que ser respetuosos", agregó la panista.

En Guanajuato el PAN gobierna desde hace más de 30 años y ahora Morena busca disputar la elección estatal con Ricardo Sheffield, ex alcalde del PAN en León (2009-2012) y actual titular de la Profeco.

Además hace una semana la ex alcaldesa Bárbara Botello (2012-2015) renunció al PRI y se sumó a las filas de Morena en busca de la candidatura a la Gubernatura.