Promete Delfina Gómez apoyo al deporte

Tecámac.- La candidata morenista a la Gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, sostuvo un encuentro con deportistas, acto que tuvo como orador principal al exmarchista Carlos Mercenario, cesado en 2008 del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

En el Deportivo Jardines, recién remodelado y adornado con los colores de Morena para un foro de la candidata sobre deporte, Mercenario acusó el abandono de ese sector en el Estado de México,y dijo que Gómez le encargó la creación de una comisión del deporte y le dio su apoyo.

"El deporte es simulación en la administración actual, se está simulando ahora el pago en los entrenadores y aquí hay muchos que no me dejarán mentir, no han recibido su apoyo, las asociaciones y aquí nos acompañan varias, las asociaciones estatales han sido abandonadas a su suerte, la actual administración ha destruido el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, relegándolos y minimizando lo de su importancia que merece", afirmó.

"Con usted no sólo le vamos apostar al deporte, con usted le vamos a pasar al Estado de México. Todo el deporte confiamos en el cambio verdadero, todos creemos en usted, maestra Delfina, ya falta poco para ese cambio"..

Mercenario, medallista de plata en Barcelona 92, afirmó que han realizado ya un primer registro de deportistas mexiquenses.

Al encuentro con la candidata acudieron figuras la boxeadora Zulina Muñóz, "La Loba"; los atletas Juan Pablo Cervantes y Daniel García Córdova, y el luchador El Fantasma, entre una veintena, y cientos de integrantes de equipos locales de futbol soccer, futbol americano y hockey, quienes esperaron a la morenista por dos horas.

Gómez enunció líneas generales de su programa deportivo, como combatir la corrupción y bajar los salarios para aumentar el presupuesto al deporte, revisar la normatividad, reimpulsar el instituto del deporte que fue fundido hace un sexenio con la Secretaría de Cultura e impulsar el deporte comunitario.

"Si a pesar de que no se le dan los apoyos necesarios traen medallas, entonces yo digo ¿qué pasaría si le diéramos lo necesario? pues traeríamos muchisisísimo más medallas, por eso yo le apuesto el deporte, creo que el deporte así como la cultura es la que nos da esa tranquilidad y esa paz en el alma", expresó Gomez.

En entrevista, la candidata morenista reiteró que su participación en el segundo debate con su oponente, la priista Alejandra del Moral, está condicionado a que hagan caso a sus solicitudes en el formato, como una conducción que pidió imparcial.

"Hacemos debate diario aquí con nuestros deportistas y yo creo que no hay ningún problema, el problema nada más es la actitud a que se toma. A veces es más provechoso estar con los compañeros , con los ciudadanos que estar allí escuchando esas cosas que de verdad no le veo mucho caso", manifestó.