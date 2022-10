Dejan sin efecto una orden de aprehensión contra García Luna

Ciudad de México.— Una jueza federal dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por un presunto enriquecimiento ilícito de 27 millones 343 mil 614 pesos, imputación por la que originalmente México solicitó su extradición a Estados Unidos.

Verónica Gutiérrez Fuentes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dejó insubsistente el mandamiento de captura y en breve resolverá si lo gira de nueva cuenta o lo niega por falta de evidencias.

La determinación de la juzgadora fue dictada el pasado jueves, en cumplimiento a una sentencia de amparo del Octavo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que ordenó reponer el procedimiento.

"En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, dejó insubsistente la orden de aprehensión".

"Se reserva hacer pronunciamiento hasta en tanto se reciba la información solicitada en párrafos que anteceden", dice el acuerdo publicado hoy en el juicio de amparo del ex mando policiaco.

El colegiado ordenó desde el 31 de agosto cancelar la aprehensión, por carecer de la debida fundamentación legal, y volver a determinar si debía o no ser girada de nueva cuenta.

El pasado 27 de septiembre Pedro Serret Hernández, administrador del centro de justicia, solicitó una prórroga de 7 días para que la juez se pronunciara sobre la procedencia o no del mandamiento judicial.

Sin embargo, en la primera semana de octubre la juez hizo una prevención a la FGR, previo a resolver si giraba o no la orden. En la notificación consultada no se especifica el tipo de prevención, pero sí se establece que la juez de la causa indicó que no fue cumplida por la Fiscalía.

Es por ello que la juez Gutiérrez indicó que no se pronunciará sobre la orden de captura hasta que reciba la información que solicitó a la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, responsable de la indagatoria.

Esta orden de aprehensión fue girada el 27 de noviembre de 2020 y es uno de los tres mandamientos de captura librados en México contra el ex mando policiaco, hoy preso en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Las otras dos órdenes de captura son por el caso de tráfico de armas de Estados Unidos a México, denominado "Rápido y Furioso" y por las concesiones con sobreprecio de los penales federales a empresas inmobiliarias.

En caso de que la juez niegue la orden de aprehensión, la FGR podría apelar el fallo. Pero si esa negativa es confirmada en segunda instancia por un tribunal unitario, entonces será cancelada la solicitud de extradición por ese delito, previa solicitud del acusado.

La imputación de enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario es porque en sus declaraciones patrimoniales de 2000 a 2012 supuestamente reportó ingresos por 23 millones 384 mil 958 pesos, pero habría tenido otros no justificados por 27 millones 343 mil 614 pesos.

La indagatoria se basa en las declaraciones patrimoniales que rindió el ex mando policiaco ante la Secretaría de la Función Pública, cuando fue titular de la Agencia Federal de Investigación y secretario de Seguridad Pública Federal.

El colegiado le concedió el amparo para reponer el procedimiento porque en esta investigación la FGR omitió considerar más de 8.9 millones de pesos de sus ingresos legales que el ex mando sí declaró, por la venta de 3 propiedades y el cobro de 2 seguros de separación individualizado.