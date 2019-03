Avalan reformas a Ley de Remuneraciones

El Senado de la República avaló en lo general y particular, con 75 votos a favor, cero en contra y 37 abstenciones, dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La senadora morenista Ana Lilia Rivera destacó que dicha minuta pretende depurar la legislación vigente para precisar que la remuneración de los servidores se sujeta a los principios rectores de proporcionalidad, igualdad laboral y la no discriminación.

Además, se precisa que la Auditoría Superior de la Federación ejercerá las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para así poder investigar las faltas administrativas graves por actos u omisiones derivadas de esta Ley.

De esta forma, con su mayoría, Morena empujó el ordenamiento relacionado con el límite que el Presidente López Obrador estableció para que ningún funcionario tenga un salario superior a los 108 mil pesos.

La bancada del PAN y otros parlamentarios decidieron abstenerse tras alegar que el asunto es revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Es de suma importancia que este Senado de la República envíe un mensaje de absoluto respeto a la independencia de la función jurisdiccional que nuestra Suprema Corte está realizando al respecto. Así como esta soberanía tiene sus propios tiempos y momentos para el desarrollo de sus actividades legislativas, asimismo sucede con el máximo Tribunal del País", argumentó la senadora Minerva Hernández.

"No podemos, desde este Senado, avanzar con la aprobación de una Ley, cuyos diversos aspectos de constitucionalidad están apenas siendo estudiados y analizados por los Ministros de la Corte, pues estamos corriendo el riesgo de que pudieran reiterarse algunos vicios de inconstitucionalidad que, en todo caso, ocasionarían la interposición de nuevos medios de defensa para reclamar su desapego a la Constitución", recalcó.

El Senado también aprobó también un dictamen con el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito en materia de garantía de audiencia a personas incluidas en la lista de personas bloqueadas.

Los senadores Damián Zepeda (PAN) y Miguel Ángel Mancera votaron en contra tras argumentar que se trataba de una cuestión inconstitucional.

"¿Por qué le estamos poniendo un procedimiento a un artículo que ya fue declarado inconstitucional? ¿Qué pasa? Que abusan de que no todas las personas se van al amparo, pero eso es una injusticia", sostuvo Zepeda.

"Lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que hacer una reserva y se tiene que decir que este procedimiento para introducir a personas de la lista de personas bloqueadas sí, pero con las limitantes que ya dijo la Suprema Corte de Justicia", observó Mancera.

"Si no es así, estamos regulando algo que se ha considerado inconstitucional; no sé qué vamos a votar: si la Corte está diciendo que es inconstitucional y ahora vamos a establecer un procedimiento para un artículo que se refiere, que es inconstitucional, no tiene sentido, de verdad."