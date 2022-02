'Archivan' indagatoria a Medina Mora

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) archivó la investigación por lavado de dinero en contra del ex Ministro Eduardo Medina Mora, al concluir que acreditó el origen lícito de sus ingresos.

Después de dos años y medio, la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, a cargo de Juan Ramos, decretó el no ejercicio de la acción penal al concluir que no existen indicios de lavado de dinero en las operaciones bancarias del también ex Procurador General de la República.

El Ministerio Público Federal revisó los informes y estados de cuenta de 2016 a noviembre 2018, entregados por autoridades bancarias, para determinar que no hay rastros de ilicitud en los depósitos y transferencias nacionales e internacionales de Medina Mora.

Incluso, compareció ante la Fiscalía en calidad de investigado.

El 5 de junio de 2019 se dio a conocer una investigación de la UIF a Medina Mora, por transferencias realizadas entre 2016 y 2018 desde México a cuentas a su nombre en Estados Unidos y Reino Unido, por 2.1 millones de dólares y 2.3 millones de libras esterlinas, que al tipo de cambio correspondían alrededor de 103 millones de pesos.

Los datos ventilados también hablaban de un presunto pago de dividendos de 10.6 millones de pesos a una empresa en cuya cuenta era beneficiario y transferencias de 29 millones de pesos entre 2012 y 2018.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la investigación en contra del entonces Ministro tenían su origen en las "alertas" de Estados Unidos sobre sus transferencias.

El 18 de junio, Medina Mora envió una carta a sus homólogos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar que el monto real de los traspasos a sus cuentas foráneas fue de casi 7.5 millones de pesos, y no de 103 millones de pesos.

Precisó que 12 de las 32 transferencias fueron en pesos mexicanos, no en dólares ni en libras esterlinas.