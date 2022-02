Aprueban que partidos regresen prerrogativas directamente

Ciudad de México.— Entre acusaciones por el presunto conflicto de interés de José Ramón López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que los partidos políticos puedan devolver directamente a la Tesorería de la Federación parte de sus prerrogativas.

Impulsado por el dirigente de Morena, Mario Delgado, luego de que no pidió a tiempo cancelar los recursos antes de ser ministrados, el dictamen fue procesado en fast-track por la mayoría.

Con ello, Morena espera devolver tardíamente 547 millones de pesos que no entregó del financiamiento del 2021, para compra de vacunas, de un total de 800 millones.

"Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en su caso, devolver en cualquier tiempo su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros.

"La devolución de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento", señala la reforma aprobada.

Esta vez, el PRI votó con Morena, mientras que el resto de los partidos de Oposición, PAN, MC y PRD, lo hizo en contra.

El dictamen de reformas a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fue votado en lo general con 327 votos a favor y 148 en contra, y turnado al Senado para su revisión.

Legisladores del PAN mantuvieron en tribuna los reclamos por el posible conflicto de interés del hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por alquilar una residencia en Houston, Texas, propiedad de un exejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex.

"Houston, tenemos un problema. Es tal el lodazal y el mugrero de la corrupción de Morena, su presidente y sus bodoques, que ya no saben cómo limpiarla.

"Piensan que con la simulación lo van a poder hacer", señaló al cuestionar la reforma en discusión, que permitirá a Morena devolver directamente el dinero, sin pasar por la fiscalización del INE.

Torreblanca dijo que ya la ley señala cómo los partidos políticos deben devolver recursos del financiamiento público.

El priista Javier Casique explicó que su partido apoyaba la reforma de Morena porque se busca generar recursos para atender problemas de emergencia.

"Vemos en esta reforma una intención noble y una propuesta loable, así lo interpretamos en el PRI, porque esto abre también un necesario debate sobre el modelo de fiscalización sobre las propias fórmulas de distribución y la competitividad electoral ligada al financiamiento".

La confrontación más fuerte se dio cuando, entre gritos, legisladores del PAN y Morena se responsabilizaron mutuamente de los asesinatos de periodistas en México.

"Asesinos, asesinos", exclamaban los legisladores del PAN, cuando el morenista Hamlet García estaba en tribuna.

"Un día hablaremos de todos los periodistas asesinados por gobernadores del PAN, pero hoy, hoy vamos a hablar de su mezquindad. Ustedes están votando en contra de 547 millones de pesos para comprar vacunas para el pueblo de México", respondió.

También de Morena, Hirepan Maya exaltó la política de austeridad del presidente López Obrador y el destino de los recursos públicos para los más pobres.

Mostró la guía ética que emitió el Gobierno federal.

"Para ejemplificarlo, les traje esto que es palabra del Señor que Gobierna este país, que es la palabra de la transformación, de la guía ética de la transformación. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y ustedes han hecho del poder un servicio personal", afirmó.

El panista José Elías Lixa reclamó que Morena quiere devolver recursos del financiamiento público, pero fue López Obrador, cuando presidía ese partido, quien promovió una controversia constitucional cuando se acordó la devolución de prerrogativas luego de los sismos de 2017.

"La base de esta acción de inconstitucionalidad fue el 134 constitucional, diciendo que es inconstitucional destinar los recursos para otro fin. Esta fue la acción de inconstitucionalidad de Morena, y ahora que hablan de que es 'palabra del Señor, sí, esta es palabra del señor, pero del señor padre de 'José Ramón ratón, ratín, canallín'".

Luego, por Morena, Marcos Rosendo Medina recordó la corrupción en los gobiernos del PAN y cómo fueron señalados los hijos de Martha Sahagún.

"López Obrador compareció ante la Cámara de Diputados y estuvo siempre al pendiente de los llamados de la justicia y nunca se escondió y huyó como Anaya que se fue antes del primer citatorio.

"Se ensañan, se ensañan a través de una nota periodística con la renta de una casa que presuntamente hizo el hijo del presidente. Y en una falta de creatividad e inteligencia, el único argumento que esgrimen al subir a esta tribuna, es decir, como el Apolo 11, Houston, tenemos un problema", expresó.

También de Morena, Alma Delia Navarrete, casi se desgañita al defender al hijo del presidente López Obrador.

"El hijo del presidente vive como le permite vivir su honestidad, que es mucha, es mucha, señores. La honestidad del hijo del presidente está a prueba. No quieran distraer la atención, los medios de comunicación les replican cuando saben que no hay comparación. El hijo del presidente va a seguir con su vida y ustedes seguirán siendo unos ruines, unos charlatanes, unos que han robado por siempre al pueblo", gritó en tribuna.

La panista María Teresa Castell cuestionó a Morena para qué quiere disponer del dinero de los partidos, si era para desviarlo y lavarlo en Houston.

"Todos los que votan a favor hoy serán cómplices de todo lo que está sucediendo con esta transformación de cuarta. Porque los recursos públicos que ustedes pretenden devolver irán a parar a lo que se le ocurra a López, como las casas en el extranjero, fábricas de chocolates o de cerveza. Porque es fácil ser empresario a la sombra del poder", advirtió al PRI.

Margarita Zavala llamó hipócritas a quienes promovían una reforma para destinar recursos a vacunas, cuando lo que ha habido son recortes en materia de salud.

"Qué hipocresía, después del papelazo que hicieron en el presupuesto público. Después de quitar el Seguro Popular en el momento más fuerte de una pandemia, ustedes les quitaron a 15 millones de mexicanos y mexicanas el derecho a la salud. Qué papelazo en el presupuesto. Me vienen a decir aquí que menos dinero a los partidos, pues lo hubieran rechazado en ese momento en el presupuesto", citó.

La morenista Simey Olvera resaltó las políticas de austeridad y que el dinero de los partidos será regresado a la gente que lo necesita, mientras el PAN vota en contra.

"De verdad, éntrenle a la austeridad, no es tan mala, se vive bien y se vive feliz porque uno tiene el alma tranquila. Aquellos que se meten con el estado de salud de alguien, fíjense primero su estado de salud, acérquense un poquito.

"Sólo me queda una cosa por decir. Díganle al hampón de Anaya que si nada debe, nada teme. Así que ya no va a ser Riqui Riquín. No se preocupen, ya no va a ser sólo Riqui Riquín Canallín, va a ser Riqui Riquín profuguín", reviró.