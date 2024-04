Aprueba Canadá extradición de exfuncionario

Ciudad de México.- Una corte de Canadá autorizó la extradición del responsable de seguridad en la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno pasado quien enfrenta un proceso por su supuesta relación con redes dedicadas al robo de combustible.

La Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, concedió al gobierno mexicano la extradición del general Eduardo León Trauwitz, quien fue subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018, dijo el domingo a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar.

León Trauwitz cuenta con un plazo de 30 días para apelar la decisión de extradición.

El exfuncionario, quien también tuvo a su cargo la seguridad de los ductos de gasolina del país, fue detenido en diciembre del 2021 en Canadá por solicitud de la Fiscalía General de México que lo requería por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos.