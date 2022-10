Aplaza Monreal aprobación de dictamen de vacaciones

Ciudad de México.— El senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, pidió a la Mesa Directiva aplazar dos sesiones la aprobación del dictamen que ampliaría las vacaciones pagadas de los trabajadores de seis a doce días a partir del primer año de trabajo.

El secretario técnico del grupo parlamentario, Gilberto Encinas, dirigió el martes el oficio al presidente del Senado, Alejandro Armenta, "para llevar a cabo un mayor análisis sobre el tema".

La Mesa Directiva iba a dar primera lectura al dictamen en la sesión del martes, pero, sin mayor explicación, dejó para otro día tal procedimiento.

Presumiblemente, este movimiento se desprende de la propuesta que lanzara la COPARMEX para que el próximo año sean nueve y no doce los días de vacaciones. Los 12 aplicarían hasta 2024.

La impulsora del dictamen, la senadora emecista Patricia Mercado, dijo que no le veía mayor problema a la solicitud que había planteado Monreal y que, en todo caso, el dictamen será puesto a discusión en el pleno durante la sesión del miércoles próximo.

"No sabía que había un oficio. Pero no tengo ninguna duda de que esto no solamente se va a dar primera lectura sino que se va a votar en el pleno, por la gran expectativa", explicó

Mercado recordó que enlaces del sector empresarial habían buscado a senadores para hablar de plazos de la entrada en vigor de la nueva disposición. "Tendrá que estarse discutiendo el próximo miércoles", confió.

Con un video difundido esta noche, el presidente del Senado aclaró que el martes pasado, por consenso, en la bancada morenista se había tomado la determinación de "diferir la discusión" sobre el tema de vacaciones dignas.

Por eso, aclaró el poblano, se había remitido un escrito público al que no debía dársele interpretaciones incorrectas.

En entrevista, el senador Monreal aseguró que el proceso de discusión "va a continuar. No hay ningún problema".

-¿Hay presiones de los empresarios?, se le cuestionó.

La Cámara de Senadores nunca acepta presiones. No hay problema, vamos a sacar todo lo que nos hemos propuesto, respondió.