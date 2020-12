Anuncia Morena a Clara Luz Flores como candidata a Nuevo León

Ciudad de México— Mario Delgado anunció que Clara Luz Flores, Alcaldesa de Escobedo en Nuevo León, es la candidata de Morena a Gubernatura del estado.

"Hoy tenemos el gusto de presentar los resultados de la encuesta que se aplicó en el estado de Nuevo León, y la mejor posicionada es Clara Luz Flores, la Alcaldesa de Escobedo, Nuevo León. Una mujer que se decidió a participar en el movimiento e inscribirse a la encuesta", dijo Delgado en conferencia de prensa en la sede del partido.

El dirigente morenista refrendó que los estatutos del partido hablan de que las encuestas pueden definir a sus candidatos.

De Flores comentó que ha sido electa tres veces en su municipio y que el modelo de seguridad de Escobedo es referencia.

"Tiene una larga experiencia profesional, más de 20 años, ha sido electa tres veces en su municipio, ha establecido un modelo de seguridad en Escobedo que es referente a nível nacional, para mejorar las condiciones de su comunidad y especialmente de las mujeres".

"Es una mujer honesta que además coincide con los principios y el proyecto de la Cuarta Transformación".

Delgado sostuvo que Flores tendrá la tarea de instalar los comités de defensa del voto.

"La clave en Nuevo León es la unidad", aseguró.

Recibo estos resultados con la gran responsabilidad que representan, dijo Flores en sus primeras declaraciones.

"Queremos ganar el Gobierno de Nuevo León para establecer un nuevo modelo de desarrollo económico y de cooperación con el sector empresarial, donde la mayoría de la población tenga acceso a mejores condiciones de bienestar y haya un mayor desarrollo económico", aseveró.

Vamos a llevar a Nuevo León esa esperanza que exigen los nuevoleoneses, y aquí estaremos todos los que queremos el bien para el estado.

"El compromiso es trabajar para que se represente el bien para Nuevo León", dijo, "Mucho compromiso y responsabilidad de no defraudar a quienes piensan que puedo ser la persona que puede cambiar al rumbo de Nuevo León".

"Aquí no hay improvisación, sino experiencia que quiero poner a dispoción de quienes todavía no me conocen o quienes todavía no tienen a bien aceptarme".

Rechazan aspirantes decisión

Aspirantes a la candidatura como el empresario Rafael Zarazúa manifestaron su descontento.

"Que nos dieron un resultado, de donde nunca nos dieron reglas y no soy comparsa ni cómplice de nadie a una imposición", dijo Zarazúa a su salida de la sede de Morena, antes de que se anunciara la postulación de Flores.

"¿Se aparta del partido?", se le preguntó.

"No, Morena no tiene la culpa de las decisiones de unos cuantos", respondió.

"¿Qué hara?", se le insistió.

"Platicar con la militancia y platicar hacia dónde quieren caminar. El tema es nunca traicionar al señor Presidente", expresó.

En tanto, Fernando Ábrego, candidato de Morena en Monterrey en 2015, se dijo decepcionado del resultado.

"Nunca nadie y eso que quede bien claro, de Morena, había juntado más personas en Nuevo León, nunca, aquí Fernando Ábrego, representando a las bases con una fuerza que va creciendo desde 2015 levantamos", expresó.

"No me siento contento, hay gente que se salió del PRI, por eso el PRIMOR, eso es lo que duele. Triste, decepcionado, molesto, al diablo con las coaliciones y al diablo con las encuestas".