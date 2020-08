Analiza Gobierno vender excedente de gas en Asia

Especial

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno analiza vender el excedente de gas que hay en el país y que se podría licitar con empresas para enviarlo a Asia para su comercialización.

"Sí, se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor por el negocio, no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años, hay días de sobra contratado y tenemos que buscar la forma de utilizarlo, porque ya son contratos que se suscribieron y tenemos que respetar esos contratos", señaló en conferencia.

El mandatario detalló que las empresas pueden congelar el gas que se compra en Estados Unidos y que está detenido debido a la oposición de la comunidad yaqui al gasoducto Guaymas-El Oro.

Señaló que habrá un diálogo con los yaquis para hacer un nuevo trazo en el gasoducto y que, aunque costará más, se resolverá el problema con un acuerdo y no con la fuerza.

"Entonces, empiezan a construir los gasoductos, se llega a un arreglo para una compra con tarifas más bajas del gas, de todas maneras nosotros tenemos que resolver qué hacer con el gas, incluso no descartamos que podamos licitar con empresas para que traten ese gas, lo congelen y lo puedan vender en Asia, porque es un gas que, aun con la tarifa alta, es el más barato del mundo. Entonces, tenemos ese gas y tenemos que buscar la forma de darle salida.

"Dentro de toda esta red de gasoductos se construyó este gasoducto del norte de la frontera hasta Topolobampo, pero en los pueblos yaquis se detuvo la construcción, no quieren que pase, no quieren ese trazo, esto también lo estamos enfrentando en Puebla, donde se hizo el trazo pasando por un cerro sagrado y la gente no está de acuerdo.

"Entonces, como en Puebla, en el caso de los yaquis, la propuesta que se está haciendo es hacer un nuevo trazo, cosa que no se había intentado, sino que se quería resolver el asunto con el uso de la fuerza, hay presos y nosotros queremos llegar mediante el diálogo y llegar a un acuerdo. Nos va a costar más pero vamos a resolver el problema, nos costaría muchísimo muchísimo más si es el gasoducto quedará inconcluso, que quedara hasta Guaymas y no pasara de Guaymas a Topolobampo", señaló.

López Obrador agregó que también está el caso de la empresa Sempra, la cual está solicitando un permiso para vender gas en Japón de su planta de Ensenada y se podría llegar a un acuerdo para que ese excedente se pueda comercializar y no cueste al Gobierno.

"Una empresa, Sempra, quieren que se le otorgue un permiso para vender gas a Japón, esa empresa tiene su planta en Ensenada y quieren vender gas a Japón, pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los yaquis, entonces queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente también se pueda ir a Asia y que no nos cueste a nosotros.

"Y la posibilidad de poner también una planta para tratar gas en Salina Cruz, Oaxaca, del gas del Golfo, por el Istmo hay ductos para poner la planta y también vender a Asia y no descartamos la posibilidad de llevar gas a Centroamérica", comentó.