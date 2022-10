AMLO pide oír a todos, hasta a Calderón, por reforma electoral

Ciudad de México.- Ante el inicio de la discusión en el Congreso de su propuesta de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores escuchar todas las opiniones, incluso la del exmandatario panista Felipe Calderón.

En el Foro "20 años de FIL: Democracia y Libertad", realizado en Madrid, Calderón sostuvo que "caerá" la democracia en México si se aprueba la reforma electoral que propone López Obrador y que éste busca destruir al INE.

En la mañanera de este martes, López Obrador dijo que lo que quiere su Gobierno es la democracia como forma de vida.

"Pues son buenas esas opiniones porque tengo entendido que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate la reforma electoral, entonces que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, incluso la de Calderón, ¿qué, cómo fue que dijo? Que este mes se acababa la democracia en México. Pues no se acabó cuando él se robó la Presidencia, ¿cómo se va a acabar ahora? Lo que queremos es la democracia como forma de vida, pero que se tome en cuenta la opinión de todos, no le hace que sea de estos organismos europeos, de todos, no hay ningún problema", indicó AMLO.

"Tienen todo el derecho de expresarse, manifestarse, y que sean los legisladores los que resuelvan, y es para que haya una auténtica democracia, sería un gran legado, una gran herencia el que podamos de una vez y para siempre establecer un verdadero sistema político".

Y después, el presidente reiteró que su iniciativa quiere garantizar elecciones limpias y que las autoridades electorales sean elegidas por el pueblo.

"¿Qué proponemos en nuestra iniciativa? A ver, primero, que para garantizar elecciones limpias y libres se tengan autoridades imparciales y que a estás autoridades las elija el pueblo, que a los consejeros los elija el pueblo, que los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo, que este nuevo organismo sea enterado de todas las elecciones en el País", afirmó.

También aprovechó para criticar a los partidos de Oposición y a la "mafia del poder".

"Ahora no pudieron, quisieron unirse en el 18, no pudieron y hablan los cínicos, hipócritas, de que se va a acabar la democracia", soltó.

"Siempre ha estado (México listo para la democracia), nada más que la mafia del poder económico y político no lo había permitido y se imponían con fraudes".