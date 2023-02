AMLO no daría permisos para Tesla en Nuevo León

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Tesla decide instalar su planta en Nuevo León, y no hay agua, su Gobierno no otorgará los permisos correspondientes.

"Si no hay agua no, no habría posibilidades, sencillamente no se entregan los permisos para eso, o sea no es factible", respondió.

"No se yo exactamente cuánto (es la inversión) solo que la pretensión de poner la planta en Monterrey, ustedes saben que acabamos de tener una crisis tremenda de agua porque no hay agua".

El jefe del Ejecutivo subrayó que en Nuevo León falta agua porque ha habido mucho crecimiento.

"El mismo Gobernador (Samuel García) decía que eran víctimas de su éxito, algo así, de que como tienen mucha inversión, crecimiento, pues ha llegado mucha gente, ha habido mucha migración, y entonces ha crecido mucho la Zona Metropolitana de Monterrey y eso ha significado un mayor consumo de agua. Por eso estamos atendiendo el problema".

"De manera urgente, deseando de que no sea tan severa la sequía este año y que nos de tiempo de terminar el acueducto de El Cuchillo, porque con eso resolvemos el problema de la escasez de agua, pero cinco años, son las dos obras que estamos haciendo, pero no se puede caer en la anarquía, en el desorden".

López Obrador dijo que en el norte en general falta agua.

"Son muy pocos los lugares donde hay agua. Se está haciendo un análisis cada tres años Conagua y una recomendación sobre la existencia de aguas subterráneas, aguas superficiales, lo que se tiene de agua".

En conferencia, el mandatario federal dijo que, aunque le interesa la creación de empleos y la inversión, su Administración debe garantizar que no le falte agua a la gente.

"Porque no es agua nada más para las plantas, ese no es el problema porque se puede utilizar agua tratada, el asunto es que cualquier inversión, cuando es grande, implica pues más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público. Entonces no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable, o que haya crecimiento y bienestar".

"Todos los empresarios extranjeros son muy sensibles y tienen una dimensión social, cívica, en este caso, ambiental. Están participando todos, la mayoría, en lo relacionado con el cambio climático. Bueno, esta empresa produce vehículos eléctricos. Entonces, no veo ningún problema", dijo.

'México va seguir apoyando a Castillo'

López Obrador dijo que Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, le pidió ayer en Palacio Nacional que no abandone al depuesto presidente depuesto de Perú.

"La recibí, ella es una mujer excepcional, humilde, buena, vino a agradecer por lo que se hizo con ellos a platicarme de sus hijos, ya están estudiando, estamos procurando que no les falte nada, está llena de sentimientos y pues también pidiéndonos que no abandonemos a sus esposo", declaró.

El mandatario federal insistió en que la destitución de Castillo fue una gran injusticia porque fue electo por el pueblo.

"Violaron la Constitución los conservadores de Perú, que es una minoría eh, desde que lo eligieron comenzaron a hostigarlo, tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo, de los pobres, indígenas, y lamentablemente hay racismo, clasismo", reiteró.

"Hay muchos recursos naturales en Perú y son ambicionados por las grandes transnacional, gas, cobre, litio, además explotan a los pueblos, saquean sus recursos naturales, hay muchísima pobreza, todo eso lleva a quitar a autoridades legal y legítimamente constituidas, son golpes de estado mediáticos violando la Constitución", agregó.

En conferencia, el jefe del Ejecutivo lamentó que la Organización de Estados Americanos (OEA) no pida la liberación de Castillo.

"Es para que estuviese la OEA convocando a todos los estados miembro para pedir que se libere al presidente que ilegalmente está preso y que se le restituya el cargo", criticó.

En cambio, dijo, la OEA se hizo de la vista gorda y le da razón al autoritarismo.

"La respuesta es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de información en Perú, la gente se informa por las redes sociales, el olvido de la gran prensa internacional y la ONU interviene, entonces, es lamentable".

México, insistió, seguirá apoyando a Castillo y seguir exigiendo su liberación.

Señaló que la Presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de espuria, tiene apenas 15 por ciento de aprobación.

"Y aun tiene menos aprobación el congreso, tiene 90 por ciento de rechazo y aún así ellos mandan con las bayonetas y la represión, la fuerza, ya van más de 60 asesinados y en esas mismas encuestas la mayoría de la gente en Perú está pidiendo que se convoque de inmediato a elecciones".

"Que la gente decida, mayoría el 80, 90 por ciento, y se quieren quedar hasta 2026, entonces muy lamentable lo que esté sucediendo y uno no puede callar ante la injusticia", subrayó.

El Gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, concedió a Paredes y a sus hijos asilo político desde su llegada al País a finales de 2022.