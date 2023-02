Piden cristianos garantizar perfiles austeros en INE

Ciudad de México.— Tras la aprobación del "Plan B" de la reforma electoral en el Senado, la Iglesia Cristiana solicitó que en el Instituto Nacional Electoral (INE) se garanticen perfiles austeros y honorables.

En entrevista con REFORMA, Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas (Confraternice) enlistó cualidades deseables en los funcionarios que pudieran llegar a este instituto.

Mencionó que sean irreprochables, que tengan sobriedad, prudencia, conducta decorosa y hospitalaria, aptos para enseñar, "no dado a la bebida", no pendencieros, sino amables, no contenciosos, no avaricioso y cumplan con la austeridad.

"Luego entonces, si el 'Plan B' de la reforma electoral tiene como eje principal reducir la estructura burocrática, cesar privilegios y progresividad de derechos políticos, sin duda, los mexicanos, especialmente los marginados, estaremos satisfechos", comentó.

"Si alguno aspira al cargo de político, buena obra debe hacer. La política debe ser como un ministerio humanista, entregado al servicio del pueblo, no como proyecto de vida para beneficiarse. Que se diga fuerte y claro: quien no reúna estos requisitos para ser servidor público, que destine su vida a los afanes de este mundo", resaltó.

Si bien, Farela Gutiérrez, dijo disentir con la postura de la Iglesia Católica que se pronunció en contra el "Plan B", consideró que las distintas opiniones, como las de los convocantes a manifestaciones en defensa del INE, deben ser respetadas.

"Yo creo que (la posición del Gobierno debe ser) de respeto, es su derecho de manifestarse públicamente, expresar sus posiciones y ya el Presidente Andrés Manuel López Obrador, él ya dijo que es respetuoso desde su óptica de este tipo de manifestación o plantón que van a hacer en el Zócalo", indicó.

"He vagamente, he oído a los organizadores como Claudio X. González y la gente de los diferentes partidos políticos que están convocando (...), pero qué bueno que ejerzan sus derechos constitucionales", consideró.