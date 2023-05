Amenazan a activistas en Tren Maya; 'son falsos', acusó AMLO

Ciudad de México.- Ambientalistas mexicanos que iban a constatar las afectaciones del Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo, fueron amenazados con la Guardia Nacional y Migración e impedidos de pasar a las obras; el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusó de ser "falsos" y estar financiados por el extranjero.

Un grupo de 60 estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, encabezado por el ingeniero industrial mexicano, espeleólogo y consultor de calidad del agua, Guillermo DChristy, fue rechazado a la entrada del terreno de Playa del Carmen, donde por el trazo del Tren se han dañado cuevas y cenotes.

Un vigilante les impidió el paso, primero con la excusa de que no llevaban botas y cascos para entrar a las obras, después les pidió un permiso y finalmente los amenazó con la autoridad migratoria.

"Vamos hablar a Migración", les dijo. El grupo, que ha organizado varios recorridos por las afectaciones con ciudadanos e investigadores, pidió que llamaran a las autoridades, aunque después se retiró del lugar para no confrontarse.

López Obrador, quien se encuentra de gira de supervisión privada por la megaobras polémica por sus afectaciones al medio ambiente, fue entrevistado en Chetumal por el impedimento y primero lo negó. Dijo que no lo creía, pero en seguida los acusó de ser "pseudo ambientalistas".

"No creo, no creo, esos de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, son pseudo ambientalistas, son falsos, están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó", dijo.

Activista por más de 20 años en la península de Yucatán, DChristy negó en su cuenta de Twitter que reciba financiamiento extranjero.

"No soy pseudo ambientalista, no me paga ningún gobierno, pongo de mis quincenas para estar aquí, muchos quisieran en su gobierno hacer lo que estoy haciendo", dijo.

"Nos argumentan temas de seguridad, pero también el problema es que como ya hemos evidenciado mucho la problemática de las cavernas ya se ven presionados, como tenemos un grupo de la Universidad de Quintana Roo lo que menos queremos es confrontarlos con la Guardia Nacional, entonces es nuestra responsabilidad como Grupo de Cenotes Urbanos cuidar a todos los chicos", agregó.

Gemma Santana Medina, ex directora de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible del Gobierno de López Obrador e integrante del Movimiento #SelvamedelTren, que organiza los recorridos, rechazó que en el grupo haya extranjeros y lamentó las acusaciones del mandatario mexicano, quien inició la obra sin los estudios de impacto ambiental.

"Yo trabajé con el presidente en Palacio Nacional y le renuncié en febrero de 2021. Desde el principio se le dijo que se necesitaba el proyecto ejecutivo del Tren Maya y nunca se presentó. Siempre le pedí que diera la información necesaria para hacer un análisis de la perspectiva de la sustentabilidad y nunca se entregó", dijo vía telefónica.

"Decidí darle seguimiento al ecocidio de mega proyectos y, efectivamente, cuando cambiaron el Tramo 5 de la carretera a adentro de la selva violaron todas las leyes ambientales y me uní a las organizaciones que están en defensa del medio ambiente. A mí no me paga nadie, lo conozco (a López Obrador), fui su funcionaria y hoy estoy siendo activista para honrar la verdad la ciencia y proteger la tierra", agregó.

Santana dijo que esta es la primera vez que se niega el paso a las obras del Tren Maya, valuado originalmente en 140 mil millones de pesos, y consideró que se debe a la cada vez mayor evidencia de la destrucción del sistema de cenotes, ríos y cuevas subterráneas por donde pasará la vía.

"Ya no quieren que evidenciemos todo y que mostremos la verdad a la gente", dijo.

El director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís, defendió también la seriedad de los activistas ambientales que han denunciado la destrucción del Tren Maya, cuestionó que les hubieran impedido el paso, pero consideró que no se debe de caer en la trampa de las acusaciones.

"El trabajo de académicos, investigadores, de ambientalistas, está más que respaldado y más que respetado en México y a nivel internacional. Así que no hay que caer en provocaciones; hay que seguir haciendo el trabajo desde las organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, en favor de la naturaleza, de la salud de las personas del Estado de derecho en materia ambiental, del respeto a los derechos humanos ambientales, con la seriedad que siempre los ha caracterizado", afirmó.