Amagan con consulta para golpear a Corte

Ciudad de México— La pregunta ya está lista para la consulta para sustituir a la Corte actual. Falta echar a andar la maquinaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador animó ayer una consulta popular para elegir jueces y ministros que sustituyan a los actuales y arremetió, otra vez, contra ellos.

“Es un hecho, se puede probar, que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, sólo sirve a potentados y delincuentes, entonces, sí hay que renovarlo”, insistió.

“¿Por qué no preguntarle a la gente?, ¿por qué no consultar a los ciudadanos? El pueblo tiene que participar en estas decisiones, podemos argumentar la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, sean electos, los elija el pueblo, con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo”, expresó.

El presidente abundó sobre el procedimiento de la consulta. “Es muy sencillo, de acuerdo al procedimiento. Además, es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta, y es muy sencilla: ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los Ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial, sí o no? Ahí está la pregunta. Ya y a votar”, planteó.

El mandatario expuso que si hay tiempo y está permitido por la Ley, sería bueno hacer la consulta.

Conforme la Ley de Consulta popular esta debería realizarse el primer domingo de agosto. Pero para llevarse a cabo debe aprobarse por mayoría simple en Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Después de ello, deberá enviarse la pregunta a la Corte para que decida sobre la constitucionalidad y validez de la pregunta.

Por la naturaleza del cuestionamiento la decisión implica un cambio constitucional además de que la Corte resultará “juez y parte” al definir su propio futuro.

El domingo 14 de mayo, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, propuso realizar esa consulta popular en agosto de 2024.

AMLO no aclaró si quiere dicha consulta para este o el próximo año.

Ayer el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta y quien disputa la candidatura a gobernador de Morena en Puebla con el diputado Mier, dijo que los senadores de su partido apoyarán la consulta.

Además denunció presuntos mensajes intimidatorios y amenazas realizadas supuestamente desde el celular la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte.

El senador Germán Martínez, del Grupo Plural, reviró sobre la iniciativa de la consulta.

“Ni República, ni representativa ni democrática ni laica se puede someter a votación, según el 35 constitucional, que dice expresamente que los principios del artículo 40 no se pueden someter a votación o consulta”, dijo.

El diputado José Elías Lixa, del PAN, descalificó la consulta y dijo que todo era una trampa.

“Estamos ante un ataque orquestado contra la Corte y no debemos caer en la trampa, primero con una propuesta absurda de consulta popular, contraria a Constitución”, advirtió.