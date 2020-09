Amaga Frente AntiAMLO con extender plantón en CDMX

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México— Voceros del Frente Nacional AntiAMLO advirtieron que si las autoridades les siguen impidiendo el paso al Zócalo de la ciudad extenderán el plantón sobre Paseo de la Reforma.

José Antonio Cantú, del Comité de Seguridad del movimiento, consideró que el Gobierno federal tiene miedo de que el Frena se refuerce y ocupe la Plaza de la Constitución.

"Tiene miedo a que lleguemos porque sabe que nos vamos a reforzar, es la verdad, él lo sabe, nosotros lo sabemos, cuando él en su tiempo tomó calles en la Ciudad de México nadie lo molestó, nadie lo acosó. Dennos el Zócalo para que nos podamos expresar libremente, tenemos el derecho", manifestó.

"(Nos quedaremos en plantón) y si nos podemos extender, nos vamos a extender, no queremos, no es nuestra intención, nuestra intención es llegar al Zócalo, es tan fácil que nos quiten en bloqueo, estamos tramitando amparos y aún con amparos no nos dejaron pasar".

Cantú afirmó que el Frena no quiere incomodar a la sociedad capitalina ni afectar a los establecimientos del Centro Histórico, por lo que reiteró la petición del movimiento de quitar el cerco que la Policía mantiene en Avenida Juárez, a la altura de Bellas Artes.

"Realmente lo único que queremos es que nos den el Zócalo, no queremos estar aquí, no queremos incomodar a la sociedad, si nos dan el Zócalo agarramos nuestras cosas y nos vamos para allá", señaló.

"Tuvimos que tomar, por decirlo de alguna manera, a la fuerza, este punto (de Reforma) porque no nos querían dejar pasar, pero aquí estamos y no nos vamos a mover, viene más gente de la República a apoyarnos y hasta donde tengamos que llegar".

Carlos Isly, uno de los coordinadores del Frena, indicó que, si así lo acuerda el movimiento, extenderán el campamento sobre Paseo de la Reforma, donde ayer instalaron unas 200 casas de campaña a la altura de la Torre del Caballito.

"Esa sigue siendo la intención (llegar al Zócalo), el señor López dice que nos están dando todas las facilidades y que no hay ningún problema, pero se ve muy claro que se siente dueño del Zócalo y nos está comprobando que su palabra vale más que los derechos que tenemos como ciudadano", expresó.

"Es un motivo adicional para seguir en esto, porque yo creo que todos tenemos el derecho de ir al Zócalo, les guste o no les guste, sí el señor López se siente dueño de ahí, que nos enseñe las escrituras, si las tiene, veremos a ver si se lo compramos, que nos diga cuánto vale".