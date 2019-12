Alista Secretaría de Seguridad el proyecto 'penales productivos'

Ciudad de México— La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pondrá en marcha en 2020 el proyecto "penales productivos", a fin de impulsar el trabajo remunerado para reos en centros federales.

José Ángel Ávila, comisionado de Prevención y Readaptación Social, indicó que la finalidad es alcanzar la cifra de 6 mil 274 plazas en un periodo de dos años.

Durante la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Reinserción Social, señaló que para este proyecto se cuenta con 114 mil metros cuadrados de naves industriales en los Ceferesos.

"El secretario (Alfonso) Durazo ha planteado como uno de los proyectos estratégicos lo que se ha denominado los penales productivos", indicó en la sede de la SSPC.

"(Hay) una gran posibilidad por la capacidad instalada, que nos va a permitir atraer a los industriales que son capaces de integrar sus plantas productivas en ese tipo de instalaciones".

Ávila reveló que de los 17 mil 189 reos que albergan los 17 penales federales que hay en el país, únicamente el 5 por ciento realiza actividades remuneradas formalmente.

Abundó que la mayoría de los internos realiza actividades no remuneradas y de autoempleo, tales como bisutería, tallado de madera y trabajos en papel.

"Esto significa que sólo hay 889 personas que reciben de manera regular una remuneración por estar prestando un trabajo en favor de terceros, en las instalaciones de los centros. Esta es un área de oportunidad enorme", apuntó.

"Al no tener (la mayoría) una remuneración formal y regular, en realidad no provee los beneficios que debe de estar otorgando el trabajo como parte de la reinserción, ahí hay una gran oportunidad para modificar las cosas".

En entrevista posterior, Ávila detalló que ya hay un gran número de empresas interesadas en participar en este proyecto, aunque aún no se puede definir el monto inicial de la inversión.

Adelantó que "penales productivos" arrancará a principios del próximo año en cinco centros federales, e irá creciendo paulatinamente hasta llegar a 12.

"El trabajo penitenciario va orientado fundamentalmente a que se den cuenta de que haciéndose un planteamiento de lo que será su vida al término de su sentencia, es como puede despertarse la necesidad de involucrarse en un proceso de reinserción", dijo.

"Mientras no se les haga conscientes de que existe una vida después de compurgar (una pena), si no cobran consciencia de esto difícilmente podrían pensar en hacer algo en la prisión".

Alfonso Durazo, titular de la SSPC, enfatizó que las naves industriales instaladas en los centros federales cuentan con las más altas especificaciones técnicas.

"Consecuentemente estimamos que serán atractivas para la instalación de fábricas que den la oportunidad a las personas privadas de la libertad, de oportunidades laborales", dijo.

"No sólo como terapia ocupacional, sino como vía para el ingreso, y esa es una de las responsabilidades, de las encomiendas estratégicas que tiene José Ángel (Ávila)".

Cuestionado sobre si los reos más peligrosos también podrían laborar formalmente, Durazo dijo que la gran mayoría de los internos están en posibilidades de participar en este programa laboral.

En la instalación de la Comisión Intersecretarial participaron los titulares de la SSPC, Gobernación, Educación, Trabajo y DIF, así como representantes de Salud, CNDH Defensa y Marina.