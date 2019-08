Alertan por estafas a adultos mayores

Ciudad de México— Las personas de la tercera edad son vulnerables a fraudes en los que son convencidos de depositar dinero para ayudar a un familiar o comprar un objeto a bajo costo.

Desde 2018, el Consejo Ciudadano ha atendido mil 809 reportes por estafas a adultos mayores, de los cuales 765 se registraron en lo que va de 2019.

Aunque 81 por ciento fueron intentos de fraude, el resto sí se consumaron y a las víctimas les robaron desde 6 mil hasta 180 mil pesos.

Recientemente, una mujer de unos 70 años depositó 6 mil pesos a un hombre que se hizo pasar por un familiar cercano.

"¿Quién habla?", preguntó la víctima con problemas de sordera. "¿Qué? ¿No me reconoces?, contestó el sujeto.

Entonces, la señora recordó que un día antes la había contactado su sobrino: "Yo de tonta le dije, ¡ah, eres Rodolfo!".

Con ese nombre el estafador inventó que era dicho sobrino y que necesitaba dinero para no ser llevado a un Ministerio Público.

Después de transferir 6 mil pesos, notó que había sido engañada y buscó apoyo del Consejo Ciudadano.

El titular del organismo, Salvador Guerrero Chiprés, explicó en entrevista que los adultos mayores son víctimas de cinco tipos de fraude.

Con 42.1 por ciento, el fraude llamado "pariente que viene de visita" encabeza la lista.

"Es la invención de reencontrar, de ubicar o localizar a un familiar y, a partir de ahí, se detona el engaño", explicó Guerrero Chiprés.

Así, la víctima es persuadida para hacer una transacción bancaria y así apoyar con los gastos de traslado de ese familiar.

En segundo lugar, con 18.4 por ciento, está el fraude "persona lesionada o accidentada".

Por ejemplo, otra mujer de la tercera edad denunció que un supuesto pariente le llamó y después de una breve charla le pidió 9 mil pesos.

"Me trató con mucha familiaridad, me dijo mis datos personales y me comentó que había tenido un accidente en el que hubo una niña lesionada", contó.

Los cantidad solicitada serían para que ese familiar ficticio pudiera resolver el problema legal y no ser detenido por las autoridades.

Sin embargo, después el hombre le pidió 38 mil pesos para un examen médico, lo que hizo sospechar a la mujer, quien optó por denunciar el intento de extorsión.

Los tres tipos de estafa restantes a personas de la tercera edad son "ganador de premio", con 16 por ciento; "compra y venta por internet", con 15 por ciento, y "patrona o sobre amarillo", 8 por ciento.

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, los reportes recibidos arrojan que el 61 % de las víctimas de la tercera edad son mujeres y 39% son hombres.